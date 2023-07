Frankfurt: Kinder können immer schlechter Fahrrad fahren

Von: Oliver Teutsch

Auch die Codierung von Fahrrädern ist Teil der Prävention. Dieser junge Mann kann sicherlich Fahrrad fahren. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Polizist der Verkehrserziehung berichtet aus dem Alltag der Jugendverkehrsschule. Beiträge der Eltern werden geringer.

Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Frankfurt und der Polizei klappt vielleicht nicht überall, doch bei der Verkehrserziehung an den Schulen ist sie vorbildlich. Die Stadt stellt Fahrzeug und Material, die Polizei die Besatzung. Rolf Schröder arbeitet seit 2011 für eine der sechs Frankfurter Jugendverkehrsschulen. Der Hauptkommissar gibt an 19 Grundschulen im Frankfurter Norden praktischen Unterricht, damit die Dritt- und Viertklässler sich im Straßenverkehr sicher bewegen können. Im schulischen Ausbildungsplan sind dafür fünf Doppelstunden vorgesehen.

Grundvoraussetzung für die Teilnahme der Kinder sind ein verkehrssicheres Fahrrad und passable Fahrkünste. Beides ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit, wie Schröder verrät: „Die Leistungen der Kinder sind schwächer geworden.“ In den außerstädtischen Gebieten seien die Kinder noch fitter, aber im Bereich der Innenstadt steht das Fahrradfahren offenbar nicht mehr so hoch im Kurs. „Der Beitrag der Eltern wird immer geringer“, findet Schröder. Ähnlich wie Lehrkräfte sieht sich auch Schröder mit einer gewissen Anspruchshaltung der Eltern konfrontiert: „Sie stellen ein nicht verkehrssicheres Fahrrad hin und sagen ,mach mal‘“. Die Fahrradreparatur gehört allerdings nicht zu den Aufgaben des Polizisten.

Auf seinem Kleintransporter hat Schröder immer ein paar Fahrräder dabei, aber begeistert ist er nicht vom Konzept des Leihfahrrads: „Die Kinder müssen mit dem Fahrrad vertraut sein“, betont Hauptkommissar Schröder, der sich noch erinnern kann, wie ein Junge mit einem fremden Fahrrad gleich in der ersten Kurve gegen einen Poller fuhr. Daher tun Eltern ihren Kindern auch keinen Gefallen, wenn sie ihnen am Tag vor der praktischen Verkehrserziehung ein neues Fahrrad hinstellen, wie es Schröder ebenfalls schon erlebt hat. „Ein Kind, das sein Fahrrad nicht kennt, begibt sich zusätzlich in Gefahr.“

Der Hauptkommissar betont, dass die Teilnahme an der Ausbildung auch keine Pflicht sei. Manche Eltern oder alleinerziehende Mütter hätten vermutlich auch andere Probleme, als ihren Kindern verkehrssichere Fahrräder zur Verfügung zu stellen.