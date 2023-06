Frankfurt: Kinder demonstrieren auf dem Rad

Von: George Grodensky

Die Kinder radeln für eine bessere Welt. Und weil`s Spaß macht. © Rolf Oeser

Rund 300 Menschen fahren bei der Kidical Mass mit. Autofahrerinnen und Autofahrer pöbeln Helferinnen und Helfer an.

Rund 300 Menschen auf Fahrrädern sind am Sonntag Nachmittag bei der Kinder-Fahrrad-Demo „Kidical Mass“ durch die Frankfurter Innenstadt gerollt. Von der Alten Oper ging die Strecke über das Eschenheimer Tor zum Günthersburgpark.

Die „Kidical Mass“ ist ein Ableger der Fahrradprotestgruppe „Critical Mass“. Der Begriff stammt aus dem Dokumentarfilm Return of the Scorcher (1992). Er beschreibt das Verhalten von motorisierten Zweirad- und Fahrradfahrern in China, die Kreuzungen ohne Ampeln überqueren. Der Verkehr staut sich an diesen Kreuzungen, bis er eine kritische Masse erreicht hat, an der er sich über die Kreuzung drängt und so den kreuzenden Verkehr zum Anhalten zwingt.

Die Kidical Mass ist inzwischen eine weltweite Bewegung, die sich für eine kindgerechte und nachhaltige Mobilität einsetzt. Seit 2018 radelt sie auch in Frankfurt. „Kinder, die von klein auf mit dem Fahrrad unterwegs sind, bleiben es auch als Jugendliche und Erwachsene“, sagt Anja Littig von der Kidical Mass Frankfurt. „Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass Kinder gerne, selbstständig und sicher auf Frankfurts Straßen unterwegs sein können.“ Am Rande der gemeinsamen Ausfahrt am Sonntag haben sich am Eschenheimer Turm eine Gruppe von wütenden Autofahrern zusammengerottet und Ordnerinnen und Ordner beschimpft. Später auch die Polizei, die schlichtend eingegriffen hat. Die Helfenden hatten Querstraßen gesperrt, damit das Peloton ungestört vorbei radeln kann. Wohl sehr zum Missfallen des motorisierten Verkehrs.