Frankfurt: keine Chance für Reichsbürger bei Übung der Polizei

Von: Oliver Teutsch

Die Einsatzleitung koordiniert die Übung in der Befehlsstelle auf drei großen Leinwänden. Foto: Monika Müller. © Monika Müller

Unter großem Medienrummel präsentiert die Polizei in Frankfurt ihre smarten Lösungen zur Terrorbekämpfung. Innenminister Beuth nutzt die Übung indes für Wahlkampf.

So groß war das Medieninteresse wohl noch nie bei einer Übung der Frankfurter Polizei. Vor zahlreichen Kamerateams, Fotoleuten und der schreibenden Zunft hat die Polizei am Mittwoch ihr Zusammenspiel von Taktik und Technik demonstriert. Die Übung war der Abschluss eines dreitägigen Treffens von CDU-Innenministern unter dem Namen „Analytic Days“.

Für die große Vorführung lässt die Frankfurter Polizei die Medienmeute sogar in ihr Allerheiligstes: Die Befehlsstelle im vierten Stock des Polizeipräsidiums. Hier wurden schon große Lagen wie die Einsätze im Dannenröder Forst geleitet, von hier will die Polizei im kommenden Sommer auch den Überblick über die fünf Spiele der Fußballeuropameisterschaft behalten. Am Mittwoch in der Übung geht es aber nicht um Fußballfans, sondern um eine mögliche Terrorgefahr. Ein gewisser „Max“, wie Mustermann, soll in Zusammenhang mit einem möglichen Anschlag in Frankfurt stehen. So die dürren Hinweise eines Nachrichtendienstes. Über einen Informanten stellt sich bald heraus, Max weilt in Nordrhein-Westfalen und wird zu einem konspirativen Treffen in einem Frankfurter Restaurant erwartet. Ein verdeckt geschossenes Foto ermöglicht, jenen Max als einen bekannten Reichsbürger zu identifizieren, alle Einsatzkräfte bekommen das Foto auf ihr Diensthandy geschickt.

Gleichzeitig laufen die Vorermittlungen zu dem fiktiven Restaurant an der Friedberger Landstraße. Auf einem großen Screen in der Befehlsstelle ist ein interaktives Lagebild zu sehen, in dem nicht nur der Standort des potenziellen Gefährders, sondern auch die Positionen der verfügbaren Einsatzkräfte jederzeit angezeigt werden. Auf einer zweiten Leinwand sind die „Topinformationen“ des Einsatzes zusammengefasst, eine dritte zeigt die möglichen Verbindungen zwischen den überwachten und den ermittelten Personen. Denn mittels eines wiederum verdeckt geschossenen Fotos der Zusammenkunft in dem Restaurant und den überprüften Autos auf dem Parkplatz davor werden bald Zusammenhänge zwischen jenem Max und den anderen Personen offenbar. So ist der Gefährder mit dem Auto einer „Esther Krabat“ unterwegs, die ihm nicht nur ihr Auto geliehen hat, sondern auch noch ein Grundstück in einer Kleingartenanlage besitzt, in dem es unlängst laut geknallt hat. Dort kommt es bald darauf erst zu einem Drohneneinsatz und dann zur Festnahme des fiktiven Reichsbürgers, nachdem er eine Tasche voller Waffen übernommen hat.

Datenschutzbeauftragte könnten über diesen gelungenen Polizeieinsatz ins Grübeln kommen. Hessens Innenminister Peter Beuth betont stolz, solche Polizeiarbeit sei seit fünf Jahren, seit dem Einsatz der umstrittenen Analysesoftware Hessen-Data, „State of the Art“. Optimiert wird diese Arbeit durch die Erfolge des vor drei Jahren aus der Taufe gehobenen „Innovation Hub 110“. Dahinter verbirgt sich die Softwareideenschmiede der hessischen Polizei mit Sitz am Frankfurter Westhafen. Lösungen wie ein Digitalisierungsservice, mobile IT oder die Nutzung künstlicher Intelligenz machen die Polizeiarbeit in der Tat einfacher, schneller und effektiver.

Innenminister Beuth muss sich nach der Vorführung dennoch die Frage gefallen lassen, warum er die Übung gerade jetzt habe präsentieren lassen, wenn die Arbeit doch bereits seit fünf Jahren zum Polizeialltag gehöre. „Wir wollten zeigen, wie leistungsfähig die hessische Polizei ist“, so der Minister. Natürlich nutzen Beuth und sein bayerischer Amtskollege Joachim Herrmann (CSU) den Medienrummel aber gleich noch für ein paar eigene Statements vor laufenden Kameras. Die Speicherung von IT-Adressen müsse endlich möglich gemacht werden, um Ermittlungen zu Kinderpornografie effektiver zu machen, so Herrmann. Auch zu den Themen Katastrophenschutz und Einwanderung melden sich die beiden Unionspolitiker noch zu Wort, was der polizeilichen Übung mindestens einen Hauch von Wahlkampf verleiht.