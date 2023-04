Frankfurt: Kein WLAN in Bus und Bahn

Von: Florian Leclerc

In der Frankfurter U-Bahn bleibt der Internetzugang den Fahrgästen selbst überlassen. Foto: Christoph Boeckheler © Christoph Boeckheler

Kostenfreies WLAN in Bus und Bahn in Frankfurt soll es nicht geben. Der Magistrat führt dafür mehrere Gründe heran.

In den Frankfurter U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen wird es kein kostenfreies WLAN geben. Das gab der Magistrat bekannt, der sich auf eine Machbarkeitsstudie im Auftrag der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) bezog.

Wie der Magistrat zusammenfassend berichtet, hänge der Nutzen von WLAN im Bus- und Bahnverkehr mit der Reisezeit zusammen. Diese sei in S-Bahnen höher als im Frankfurter Nahverkehr. Gleichzeitig könnten Fahrgäste im Stadtgebiet über die privaten Netzanbieter flächendeckend auf WLAN zugreifen. Bei den X-Bus-Linien im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) gebe es wiederum keine flächendeckend hohe Datenrate durch die Netzbetreiber, daher sei dort kostenfreies WLAN vertretbar.

In S-Bahnen und X-Bussen gibt es WLAN

Mit Bezug auf die Studie teilte der Magistrat mit, die Kosten für WLAN in Bus und Bahn stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen. Daran habe auch eine erneute Bewertung nichts geändert. Die möglichen Kosten für die Einrichtung von WLAN nannte der Magistrat nicht. Der Fahrgastbeirat von Traffiq sieht ebenfalls keinen Bedarf.

Auch im Busverkehr soll WLAN nicht zur Pflichtvorgabe bei Ausschreibungen werden. Der Magisrat wolle aber prüfen lassen, was WLAN an Haltestellen mit langen Wartezeiten sowie an multimodalen Verknüpfungspunkten kosten würde. Im RMV gibt es kostenfreies WLAN in den S-Bahnen und im X-Bus-Netz. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn gibt es ebenfalls kostenfreies WLAN, zudem in zahlreichen Regionalbahnen und an Bahnhöfen.

Die Koalition in Frankfurt hat sich vorgenommen, kostenfreies WLAN in der Innenstadt einzurichten sowie gebenenfalls an smarten Straßenlaternen. Die Umsetzung steht noch aus.

