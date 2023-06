Frankfurt: Kein Platz an der Förderschule

Von: Sandra Busch

Teilen

Theateraufführung an der Viktor-Frankl-Schule. © Christoph Boeckheler

Die Viktor-Frankl-Schule soll einen Zweig „Geistige Entwicklung“ erhalten. Sie hat aber keine Räume. Das ursprünglich vorgesehene Gebäude ist zu marode.

Um einen Zweig „Geistige Entwicklung“ soll die Viktor-Frankl-Schule erweitert werden. Die Förderschule am Dornbusch mit dem Schwerpunkt Körperlich-motorische Entwicklung hat auch nichts dagegen, „wir freuen uns auf die Schülerinnen und Schüler“, sagte Förderlehrer Holger Schultheiss am Montagabend im Bildungsausschuss. Aber: Man habe gerade erst erfahren, dass es im nächsten Schuljahr losgehen soll. „Bis dahin bekommen wir das nicht gewuppt.“ Es fehle an Vorbereitungszeit, an Personal und an Räumen.

Die Zahl der Schüler:innen wächst in Frankfurt und damit auch die Zahl der Förderschüler:innen. „Die Förderschulen platzen aus allen Nähten“, sagte Schultheiss. Die Viktor-Frankl-Schule soll einen Neubau erhalten, eine Planungsphase 0, in der Bedarf und Grundlagen ermittelt werden, ist bereits erfolgt. In dem Neubau sollten auch die Schülerinnen und Schüler aus dem neuen GE-Zweig untergebracht werden, doch der ist noch lange nicht realisiert. „Der GE-Zweig soll nun in die ehemalige Hermann-Herzog-Schule einziehen“, sagte Schultheiss. Das leerstehende Gebäude an der Fritz-Tarnow-Straße aber ist ziemlich marode. An der Viktor-Frankl-Schule fragt man sich, wie es innerhalb weniger Wochen instandgesetzt werden soll.

Das wird es gar nicht. „Die Hermann-Herzog-Schule ist als Schule nicht nutzbar“, sagte Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) im Ausschuss. Die Wasserversorgung sei nicht in Ordnung, das Gebäude nicht barrierefrei. „Es ist so marode, dass es abgerissen werden soll“, sagte Weber. Hilfslieferungen für die Ukraine seien dort derzeit untergebracht, „für etwas anderes ist es nicht nutzbar“. Den GE-Zweig dort unterzubringen, sei „nur mal eine Idee gewesen“.

Kinder an Schulen verteilen

Aus Sicht der Dezernentin kann die Viktor-Frankl-Schule daher keine zusätzlichen Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Doch die sind bereits auf die Schulen verteilt worden, zwölf sollten an die Frankl-Schule kommen. „Wo sie dann hinkommen, ist eine andere Frage“, sagte Weber. „Das Staatliche Schulamt muss die Kinder auf die anderen Schulen verteilen“, sagte Weber. Sie werde mit dem Amt darüber sprechen. Im Staatlichen Schulamt wiederum stellt der stellvertretende Leiter Alexander Tulatz klar, dass „wir die Schülerinnen und Schüler verteilen, die Stadt aber für ausreichend Plätze sorgen muss“. Das sei eine Gemeinschaftsaufgabe, „wir werden gemeinsam eine Lösung finden“.

Julia Frank (Grüne) ist „schockiert, dass die Lage so dramatisch ist“. Für Sara Steinhardt (CDU) sollte erst der Neubau fertig sein, bevor Schüler:innen an die Viktor-Frankl-Schule umgeleitet werden. Doch es sei eine „politisch gewollte Situation“, sagte Steinhardt. Die Plätze an Förderschulen seien knapp, weil die Stadtregierung keine Förderschulen, sondern nur noch Inklusion wolle. „Aber manche Eltern wollen ein Setting in einem behüteten Umfeld.“ Diese Wünsche müsse man akzeptieren.