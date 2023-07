Frankfurt: Kein Grün auf dem Parkhaus in Sachsenhausen

Von: Georg Leppert

Ein Wochenende lang war das Parkdeck in Sachsenhausen besetzt. © Michael Schick

Klimaaktivisten fordern einen Dachgarten an der Walter-Kolb-Straße. Doch die Fläche wird gebraucht, sagt der Verkehrsdezernent. Nicht trotz, sondern wegen der Verkehrswende.

Auf dem obersten Deck des Parkhauses an der Walter-Kolb-Straße wird keine Grünfläche angelegt. Diese Antwort gab Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) am Donnerstag auf eine Anfrage von Pearl Hahn (Die Fraktion).

Nach einer Demonstration der Initiative „Fridays for Future“ hatten Aktivistinnen und Aktivisten die oberste Ebene des Parkhauses in Sachsenhausen für ein Wochenende besetzt. Sie forderten, die dort eingerichteten Parkplätze aufzugeben und dafür einen Dachgarten einzurichten. Hahn griff dieses Anliegen auf und verwies auf Bars auf den Dächern von Parkhäusern in der Innenstadt.

Technisch sei es schon möglich, auch die Fläche in Sachsenhausen anders zu nutzen, sagte Siefert. Tatsächlich aber werde das Parkhaus gebraucht – nicht trotz, sondern wegen der notwendigen Verkehrswende. Der öffentliche Raum werde neu geordnet, Autos hätten weniger Platz, Parkplätze würden gestrichen. Umso mehr brauche man Parkhäuser. Ansonsten seien die Straßen verstopft mit Autos, die einen Parkplatz suchen. Das Parkhaus an der Walter-Kolb-Straße werde gut genutzt, sagte Siefert, zumal es das einzige öffentliche Parkhaus in Sachsenhausen sei.

Pearl Hahn zeigte sich nicht überzeugt. „Es stellt sich die Frage, ob Parkhäuser die Zukunft sind“, sagte die Stadtverordnete. Weniger Autoverkehr lasse sich auch erreichen, indem Parkmöglichkeiten gestrichen würden. Uwe Schulz (FDP) widersprach energisch. Die Kapazitäten in Sachsenhausen würden benötigt. „Es gibt keine Möglichkeit, ein Parkdeck in eine Blumenwiese umzuwandeln, schon gar nicht durch eine illegale Besetzung“, sagte er. geo