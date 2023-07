Frankfurt: Kartenvorverkauf für „Pegasus“ beginnt

Von: Anja Laud

Teilen

Bei den beliebten „Rabauken und Trompeten“-Konzerten dürfen die Kinder mitsingen und mittanzen. © S. Baygan /Alte Oper

Die Alte Oper in Frankfurt legt das Musikvermittlungsprogramm für Kinder und Familien neu auf. Neben Altbewährtem bietet es viele neue Angebote, speziell auch für Jugendliche.

Vor dem Beginn der Sommerferien gibt es für musikinteressierte Familien einen Termin, den sie in der Hektik der letzten Schul- und Arbeitstage nicht versäumen sollten. Am kommenden Mittwoch, 12. Juli, beginnt genau um 10 Uhr der Kartenvorverkauf für „Pegasus“. Das Vermittlungsprogramm für Kinder, Jugendliche und Familien der Alten Oper bietet in der Spielzeit 2023/24 neben Altbewährtem wie die „Entdecker“-Konzerte für die Allerkleinsten, dem Kindertag und Weihnachtsmärchen viel Neues, speziell auch für Jugendliche.

„Debüt“ ist beispielsweise der Titel einer neuen Konzertreihe für Jugendliche und ihre Familien. In vier Konzerten können diese zwischen September und Dezember jeweils sonntags nachmittags jungen Musiktalenten zuhören und mit ihnen ins Gespräch kommen. Den Auftakt macht am 17. September von 15 Uhr an der im Jahr 2000 geborene, schwedische Geiger Johan Dalene, der mit dem Pianisten Christian Ihle Hadland einen Bogen von Beethoven bis Schönberg spannen wird.

Für die vier „Debüt“-Konzerte bietet die Alte Oper günstige Familientickets an. Die Verschränkung der speziellen Angebote für Jugendliche mit den regulären Erwachsenenkonzerten ist für Intendant Markus Fein ein wichtiges Element der Musikvermittlung. „Natürlich setzen wir nach wie vor auf unsere Expertise, was Konzerte ganz speziell für Kinder verschiedener Altersgruppen betrifft. Darüber hinaus aber ist uns auch an einem fließenden Übergang zu den Angeboten für Erwachsene gelegen“, erklärt er das Konzept.

Kartenvorverkauf Für Familien beginnt der Kartenvorverkauf für das Kinder- und Jugendprogramm „Pegasus“ der Spielzeit 2023/24 am Mittwoch, 12. Juli, um 10 Uhr. Die Ticket-Hotline für Familien ist unter 069/13 40 400 zu erreichen. Familien können auch online Karten kaufen oder an der Alten-Oper-Kasse und in Vorverkaufsstellen im Rhein-Main-Gebiet. Für Kindertagesstätten und Schulen startet der Kartenvorverkauf am Donnerstag, 13. Juli, um 10 Uhr. Die Tickets werden für Kitas und Schulen nur telefonisch vergeben. Die Ticket-Hotline ist unter 069/13 40 490 zu erreichen. Eine Übersicht über das gesamte Pegasus-Programm findet sich online auf der Webseite der Alten Oper. Eine Programm-Broschüre kann dort als PDF-Dokument heruntergeladen oder per E-Mail als Postversand geordert werden. lad www.alteoper.de/pegasus

Um Abendveranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene leichter zugänglich zu machen, ermöglicht die Alte Oper ihnen mit dem Angebot „Ein Zehner bis 25“, Konzerte mit Stars der Klassik und internationalen Orchestern für zehn Euro besuchen zu können. „Wer aus den Pegasus-Konzerten herausgewachsen ist, hat immer noch viele Möglichkeiten, bei uns mehr über Musik zu erfahren, auch mit schmalem Budget“, sagt Fein und verweist auf das Musikvermittlungsprogramm „Alte Oper Campus“ für Erwachsene,

Kindern bietet die Alte Oper neben speziell auf sie zugeschnittenen Konzertreihen wie „Rabauken und Trompeten“ für Drei- bis Sechsjährige oder die Grundschulkonzerte „Sinfonik hautnah!“ auch verschiedene Workshops an, beispielsweise einen zum Thema Filmmusik für Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren. Auch sonst sind Kinder zum Mitmachen eingeladen, etwa bei „Lelolai – Du bist dabei“, einem Mitmachkonzert für Kinder von vier bis sechs Jahren.

Die Alte Oper plant im Rahmen von Pegasus im kommenden Jahr zwei Großveranstaltungen. Da wäre einmal der traditionelle „Kindertag“ am Sonntag, 5. Mai, an dem Kinder im Alter von bis zu zehn Jahren mit ihren Familien von 14 bis 18 Uhr auf Entdeckungstour durch das Haus gehen können. Und es ist zum ersten Mal ein großes „Opernplatzsingen“ geplant. Am 27. Mai sollen 1000 Grundschüler:innen zu einem „Mega-Chor“ zusammenkommen, wie Tobias Henn, Leiter des Pegasus-Programms, sagt, um gemeinsam für andere auf dem Opernplatz zu singen.