Frankfurt: Irritationen rund ums Juridicum

Von: George Grodensky

Teilen

Die Uni lässt Teile des Juridicums zumauern. Das soll unbefugtes Betreten erschweren. © Peter Jülich

Die Uni lässt das imposante Gebäude an der Senckenberganlage aus Angst vor einer Besetzung teilweise zumauern. Manche sehen darin das Aus für eine mögliche Zwischennutzung.

Als herben Dämpfer empfindet Tim Schuster vom Offenen Haus der Kulturen den Mauerbau im Juridicum. In den vergangenen Monaten habe man intensiv den Austausch mit Stadt, Land und Hochschule über eine mögliche Zwischennutzung des Gebäudes gepflegt und eigentlich das Gefühl gehabt, etwas erreichen zu können. „Aber die Mauern sprechen für sich.“

Machen sie nicht, zumindest nicht in diesem Sinne, findet dagegen Ruprecht Ahrens. Die Uni hat den Kommunikationsfachmann erneut als Sprecher beauftragt, nachdem er bereits bei der Dondorf-Besetzung im Einsatz war. Richtig sei, dass die Uni einzelne Teile des Juridicums mit Mauern geschlossen hat. „Das dient der Sicherung des Gebäudes vor unbefugtem Zutritt.“ Wie schon bei der ehemaligen Druckerei Dondorf.

Die Uni lagere noch Archivalien dort. Leichtfertig oder übervorsichtig gehe man nicht vor. Es gebe eine generelle Gefahreneinschätzung der Polizei, zudem Fälle von Vandalismus auf dem Campus Westend. Ansonsten müsse man nur aufmerksam verfolgen, was sich auf Social Media so tue. Keineswegs schaffe der Mauerbau Fakten, die nicht mehr rückgängig zu machen wären, sagt Ahrens. „Das Mauerwerk lässt sich wieder entfernen, ohne Auswirkungen auf den baulichen Zustand des Gebäudes.“

Zu einer möglichen Zwischennutzung „laufen Gespräche“, sagt Ahrens noch. Zu verkünden gäbe es aber noch nichts. Eine Übergabe des Gebäudes ist offiziell für 2026 geplant. Da soll es gemeinsam mit dem Gebäudekomplex „Neue Mensa“ an die Stadt gehen. Die hat jüngst 95 000 Euro in den Haushalt eingestellt für eine Machbarkeitsstudie zu Zwischennutzung und Juridicum-Umbau zu Wohnungen. Das Geld soll noch vor Übergabe fließen. Ohnehin nutze die Hochschule die Neue Mensa noch 2026, aber nicht das Juridicum. „Wie man damit umgeht, darüber werden die Beteiligten nachdenken“, sagt Ahrens.

Das Offene Haus der Kulturen hat einiges erarbeitet. Die Stadt habe unterstützt, sagt Schuster. Das Land Hessen hat das Konzept dafür, das „Reallabor Kulturcampus“, sogar prämiert mit dem Zukunftspreis „Großer Frankfurter Bogen“. „Staatssekretärin Ayse Asar aus dem Wissenschaftsministerium saß mit in der Jury“, sagt Schuster und schüttelt den Kopf. Dem erneuten Hin und Her der Zuständigkeiten kann er nicht mehr folgen. Eigentlich hatte das Land das Gebäude längst an die Stadt abtreten wollen, genauer an die städtische Wohnbaugesellschaft ABG. Die habe es aber nicht angenommen, solange nicht klar sei, was eigentlich damit passieren solle.

„Jetzt passiert genau das, wovor wir gewarnt haben“, sagt Schuster. Womöglich stehe das Juridicum über Jahre weiter leer. Das Offene Haus wünsche sich darum nun einen Runden Tisch mit allen Beteiligten, um offen die Perspektiven für die kommenden Jahre besprechen zu können und nicht immer einzeln mit Stadt, Uni und Land reden zu müssen. Schuster befürchtet, dass die Euphorie der vielen ehrenamtlich engagierten Menschen in der Stadt ansonsten auch bald versiegen könnte.

Auch die Uni wirkt beim Thema ein bisschen dünnhäutig. So habe die Security dem Ortsbeirat-2-Mitglied der Linken, Hans-Jürgen Hammelmann, verboten, Fotos von den Mauern zu schießen. Das berichtet er jedenfalls. Rupert Ahrens moderiert das ab. Natürlich könne man Fotos von Gebäuden schießen. Allerdings, darauf hat die Hochschule in der Vergangenheit öfters hingewiesen, ist der Campusplatz samt der Gebäude drumherum keineswegs öffentlicher Raum. Sondern ein Privatgelände, das öffentlich zugänglich sei.

Das Bild vom Mauerbau im Innern wurde der FR zugespielt. © privat