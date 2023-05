Frankfurt: Inklusion als gesellschaftliche Aufgabe sehen

Von: Steven Micksch

Eine Podiumsdiskussion in der Evangelischen Akademie Frankfurt mit Sozialdezernentin Elke Voitl debattiert wie viel der UN-Behindertenkonvention bereits in der Stadt umgesetzt wurde.

Bei einer Diskussionsrunde des Kuratoriums Kulturelles Frankfurt am Mittwochabend anlässlich des 15. Jahrestags der UN-Behindertenkonvention ging es um die Frage, wie weit Frankfurt bei der Inklusion bereits ist. Am Ende stand fest: Es geht noch mehr. Dafür müsse man am heutigen Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, aber auch an allen anderen Tagen kämpfen.

Zunächst kritisierte die Inklusionsforscherin Vera Moser die Inklusionsrate an Schulen als Augenwischerei. Seit 2008 ist die Zahl der Kinder mit Förderbedarf, die auf eine Regelschule gehen, auf 37,7 Prozent gestiegen. Dabei seien jedoch nur Kinder, die bereits auf eine Regelschule gingen, „mit dem Etikett Sonderpädagogischer Förderbedarf versehen“ worden. Kinder in Förderschulen blieben, wo sie sind. Es gebe nur einen geringen Transfereffekt. Das sei nicht der Sinn der Konvention.

Kritik äußerte die Forscherin auch an der positiven Darstellung der Wahlfreiheit der Eltern. Sie dürfen zwar aussuchen, ob ihr Kind auf eine Förderschule oder Regelschule gehen soll, doch es sei keine Entscheidung zwischen zwei gleichrangigen Systemen. Die Beschulung auf einer Regelschule sei immer noch ungleich schwerer als an der Förderschule, weil die Spezialschule mit kleineren Klassen, Ferienbetreuung, Schultransport und vollumfänglicher Ganztagsbetreuung mehr Vorteile böte. Das behindere letztlich die Inklusion. Das Festhalten am Förderschulwesen sei juristisch fragwürdig, da es diskriminierend sei, weil ein Großteil der Kinder keinen regulären Schulabschluss erreiche.

Björn Schneider vom Selbstvertreter-Rat der Lebenshilfe erinnerte sich noch an seine Schulzeit von 1989 bis 1999. Er war auf einer Sonderschule in Oberursel, ging gern zur Schule und hat kaum etwas vermisst. Ihn habe nur gestört, dass es zu viel Unterrichtsstoff gab und man deshalb zu wenig Zeit für einzelne Themen hatte. Schneiders Eltern hatten damals noch gar nicht die Wahl, ihn auf eine andere Schule schicken zu können. Er merkte zudem an, dass es viel zu wenig Hortplätze für schwerstbehinderte Kinder gebe.

Auch den Arbeitsmarkt hat die Inklusion noch nicht durchdrungen. Moderatorin Marie Lisa Kehler von der FAZ präsentierte Zahlen, dass 56 Prozent der hessischen Unternehmen, denen vorgeschrieben ist, Menschen mit Beeinträchtigung zu beschäftigen, die Quote nicht schaffen. 24 Prozent beschäftigen gar niemanden mit einer Beeinträchtigung. Moser wies daraufhin, dass die Unternehmen das gerade in Zeiten des Fachkräftemangels als Chance verstehen müssten. Besonders die Altenhilfe und die Kitas böten Möglichkeiten, mehr Menschen mit Beeinträchtigungen zu beschäftigen.

Sozialdezernentin Elke Voitl sagte, dass es eine unternehmerische Verpflichtung sei, alle Menschen in der Stadt im Blick zu haben. Es sei aber noch eine Menge Überzeugungsarbeit notwendig, damit Unternehmen überhaupt den Schritt gehen. Betriebe, die bereits Menschen mit Beeinträchtigungen beschäftigen, würden stets positive Erfahrungen machen. Damit würde man gern werben.

„Eine Beeinträchtigung ist immer noch eine Stigmatisierung“, sagte die Dezernentin. Nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Hier bedürfe es eines Umdenkens. Zwar erfülle die Stadt mit elf Prozent die Quote, man sei aber optimistisch, „dass wir da noch mehr können bei der Stadtverwaltung“. Auch im Vergleich zu anderen Großstädten sei man etwa beim Beteiligungskonzept deutlich weiter, „das ist aber kein Grund, sich darauf auszuruhen“.

Am Thema Leichte Sprache erklärte Schneider, wie viel Potenzial es noch gibt. So seien die Texte auf Beipackzetteln besonders schwierig für Menschen mit Beeinträchtigungen. Als auch die Moderatorin zugab, dass diese Texte für sie kompliziert seien, sagte Elke Voitl, dass auch sie in der Regel lieber Texte in Leichter Sprache nutze. Es zeigte sich, dass die Inklusion allen zugutekommen kann.