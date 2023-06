Frankfurt: In einer Ausnahmezeit gesammelt

Von: Anja Laud

Die drei Kuratorinnen (v. l.) Dorothee Linnemann, Franziska Mucha und Nina Gorgus freuen sich über die vielen Beiträge aus der Bevölkerung. © Renate Hoyer

Das Historische Museum in Frankfurt zeigt am Wochenende in einer Pop-up-Ausstellung Objekte aus der Corona-Pandemie. Es wird auch diskutiert, wie sich die Stadt erinnern will.

Goldene Kugel auf der Spitze, weiße Bauelemente, etwa 51 Zentimeter hoch: So sieht der Turm aus, den Saša Ginic in zweieinhalb Jahren während der Corona-Pandemie gebaut hat. Jedes der weißen Bauelemente, 306 an der Zahl, ist ein Teststäbchen. „Mit jedem negativen Testergebnis haben wir Corona ein Schnippchen geschlagen“, erläutert er, warum er alle aufbewahrte und nach und nach verbaute. Sein „Corona-Hochhaus“ ist eines der Objekte, die im Historischen Museum Frankfurt (HMF) an diesem Samstag und Sonntag in der Pop-up-Ausstellung „Sammeln im Ausnahmezustand“ zu sehen sind. Sie zeigt Objekte von Frankfurter:innen, die das HMF in seine Sammlung aufgenommen hat, um diese Zeit zu dokumentieren.

Als der erste Corona-Lockdown im März 2020 begann, war allen im Historischen Museum klar, dass eine „ganz besondere Zeit begonnen hatte, die irgendwann auch historisch sein würde“, wie Nina Gorgus, neben Dorothee Linnemann und Franziska Mucha eine der Kuratorinnen der Ausstellung, es am Freitag formuliert. Die zentrale Frage für das HMF war, wie sich die Stadt an diese Ausnahmezeit einmal erinnern wird, und da das Museum einen partizipativen Ansatz hat, rief es die Frankfurter:innen auf, gemeinsam mit ihm zu sammeln.

Die Corona-Sammlung war wegen der Kontaktbeschränkungen zunächst virtuell, wie Franziska Mucha, zuständig für die digitale Museumspraxis, erläutert. Im „Stadtlabor Digital“ konnten gleich zu Beginn des ersten Lockdowns alle, die wollten, unter der Kategorie „Corona“ auf einer interaktiven Frankfurt-Karte Videos, Bilder und Wortbeiträge hochladen, um zu dokumentieren, was in der Stadt geschah. „Wir wollten einen Reflexionsort anbieten, um das Unfassbare begreifbar zu machen“, sagt Franziska Mucha. 138 Corona-Beiträge sind inzwischen zu sehen. Einen davon lieferte Leonore Poth. In der Isolation zum Nichtstun verdammt, zeichnete sie täglich auf einer leeren Postkarte ein Bild. „Um meinen Tag zu strukturieren“, sagt sie. Eines ihrer Bilder zeigt sie etwa erschrocken an ihrem Esstisch, als sie beim Essen im Radio von den vielen Toten in Italien hört. 600 Corona-Tagespostkärtchen umfasst ihr zeichnerisches Corona-Tagebuch.

Marion Eckstein machte sich täglich auf den Weg, um in Bildern den Stillstand in der Stadt einzufangen. Sie fotografierte etwa auto- und menschenleere Straßen, die Aktion der Gastronom:innen, als diese Tische und Stühle auf den Römerberg stellten, um auf ihre Lage hinzuweisen, und Hefewürfel, die während der Pandemie ein rares Gut waren. Ihre Bilder und die von Leonore Poth sind in der Ausstellung an Bildschirmen zu sehen.

Daneben schickten Frankfurter:innen per Post Gegenstände, Kunstwerke und Dokumente wie Plakate und Flyer an das HMF. 270 dieser Objekte hat es inzwischen in seinen Bestand aufgenommen und inventarisiert. Darunter ist beispielsweise ein „Kulleraugen-Memory“ des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Frankfurt. Die Mitarbeiter:innen schickten Kulleraugen an Familien und Kinder mit der Bitte, diese irgendwo, wo es schön ist, hinzulegen und eine Aufnahme davon zu machen. Aus diesen Fotos entstand das Spiel. Die Kinder und Erzieher:innen des Kinderzentrums Bernhard-Grzimek-Allee, wie einige andere Einsender:innen auch, begegneten der Pandemie mit Humor. Sie schufen aus einem alten Autoreifen und Gymnastikball einen „Big Covid“, ein großes, rotes Virus, das selbstverständlich Maske trägt.

Die Sammlung zur Corona-Zeit ist noch nicht abgeschlossen. Das HMF lädt Frankfurter:innen weiterhin dazu ein, Erinnerungsobjekte ins Museum zu bringen oder digital auf der interaktiven Frankfurt-Karte hochzuladen. Und es möchte sich mit ihnen über die Frage austauschen, wie sich die Stadt an die Corona-Pandemie erinnern will. Die Pop-up-Ausstellung wird deshalb an beiden Ausstellungstagen jeweils von 11.30 bis 17.30 Uhr von einem Rahmenprogramm begleitet.

Menschen, die Objekte eingereicht oder Beiträge hochgeladen haben, und Ausstellungsbesucher:innen können jeweils von 11.30 Uhr gemeinsam mit den drei Kuratorinnen die Einreichungen, die zu sehen sind, sichten und diskutieren. Sie können in einem Erzählcafé am Samstag um 14 Uhr gemeinsam über die Corona-Pandemie reflektieren und am Sonntag von 14 Uhr an unter der Überschrift „Erinnern, oder keine Lust mehr auf Corona?“ miteinander diskutieren, wie Dorothee Linnemann sagt. Zu der Diskussion sind zwei Gäste eingeladen: Es kommt der Gießener Historiker Benjamin Roers vom Digitalen Corona-Archiv, das er zusammen mit Kolleg:innen der Universität Hamburg und der Ruhr-Universität Bochum kurz nach Beginn der Pandemie gründete. Und auch Gottfried Kößler, der lange Jahre für das Fritz-Bauer-Institut arbeitete und sich mit Erinnerungskultur beschäftigt, wird dabei sein.

„Big Covid“, ein vom Kinderzentrum Bernhard-Grzimek-Allee geschaffenes Objekt. © Renate Hoyer

Zeichnungen zu Themen, welche die Menschen während der Pandemie beschäftigten. © Renate Hoyer