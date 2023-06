Frankfurt: In die Klimakneipe mit Luisa Neubauer

Von: Thomas Stillbauer

Klimaaktivistin Luisa Neubauer kommt nach Frankfurt. © dpa

Das „Koalakollektiv“ lädt ein ins Massif Central. Dorthin sollen künftig regelmäßig fachkundige Gesprächsgäste kommen.

Die Frankfurter Klimaschutzgruppe „Koalakollektiv“ führt ihre Veranstaltungsreihe „Klimakneipe“ an einem neuen Ort fort: im Massif Central in der Altstadt, Bethmannstraße 7-8, am Montag, 26. Juni, ab 19 Uhr. Dort begrüßen die Aktiven zum Auftakt eine prominente Gästin: Luisa Neubauer, Vorkämpferin der „Fridays for Future“ in Deutschland.

Dass Koalakollektiv lädt seit 2020 regelmäßig Fachleute aus Wissenschaft, Gesellschaft und Aktivismus ein, um Aspekte der Klimakrise zu beleuchten und über Lösungen ins Gespräch zu kommen. Das lockere Kneipenformat bei freiem Eintritt soll den Austausch fördern.

Neubauer: „Es ist unendlich viel zu gewinnen“

Von Luisa Neubauer möchte das Kollektiv wissen, wie sie die aktuelle gesellschaftliche Stimmung einordnet und „ob es tatsächlich Mehrheiten braucht, um effektiven Klimaschutz politisch durchzusetzen“. Fragen, die an diesem Abend erörtert werden sollen: Wer verspricht sich welche Vorteile von gezielten Desinformationen und Diskursverschiebungen? Welche Verantwortung haben die Politik, die Wirtschaft, aber auch die Medien? „Wir kämpfen hier nicht, weil es leicht ist, sondern weil wir wissen, dass auf dem Spektrum von viel Katastrophe und unendlich-unerträglicher Katastrophe so unfassbar viel zu verlieren und viel mehr noch: unendlich viel zu gewinnen ist“, zitiert die Gruppe Neubauer.

Es folgt Wettermann Terli

Im Veranstaltungsort Massif Central in den früheren Räumen der Bethmann-Bank soll es künftig etwa fünf Mal im Jahr die „Klimakneipe“ geben. Der nächste Gast steht auch schon fest: Am 1. September kommt Özden Terli, Meteorologe und Moderator des ZDF mit starker Meinung unter anderem auf Twitter. Vorgesehen für weitere Kneipenabende sind danach die Philosophin Eva von Redecker und die Autorin Jasmin Schreiber.

„Wir freuen uns sehr auf die neue Location“, sagt Malina Kunze vom Koalakollektiv. „Direkt neben dem Römer entsteht ein pulsierender Ort für kreative Ideen, inspirierende Begegnungen und gesellschaftliche Diskurse – wie geschaffen für die Klimakneipe.“