Luisa Neubauer in Frankfurt: „Es gibt eine ökologische Mehrheit in diesem Land“

Teilen

Luisa Neubauer am Mikro im Massif Central. © Peter Jülich

Das Koala-Kollektiv organisiert Diskussion mit dem deutschen Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung in Frankfurt. Nur Horror-Szenarien zu malen, bringe nichts, sagt Neubauer.

Frankfurt - Es ist halb sieben Uhr abends und der Raum in der Café-Bar „Massif Central“ unweit des Römers ist schon gut gefüllt. Die Leute unterhalten sich, genießen ein Feierabendbier. Sie warten auf Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung, um mit ihr in der „Klimakneipe“ gemeinsam die Frage zu erörtern: „Wie kommt (Klima-)Bewegung in die Gesellschaft?“.

Die „Klimakneipe“ wird fünf Mal im Jahr vom Koala-Kollektiv organisiert. Es ist eine Frankfurter Klimaschutzgruppe, die sich 2020 gründete und sich mit der finanziellen Dimension der Klimakrise befasst. Ursprünglich war die „Klimakneipe“ im Club Voltaire beheimatet. Die Moderatorin Malina Kunze begründet den Ortswechsel damit, dass das Kollektiv mit der Veranstaltung raus aus „der linken Bubble“ wolle, um mehr Menschen zu erreichen. In der „Klimakneipe“ möchte die Klimaschutzgruppe mit den Gästen und dem Publikum, ungefähr 200 Leute sind an diesem Montagabend gekommen, über Lösungen für die Klimakrise sprechen.

Luisa Neubauer in Frankfurt: „Finde alles ganz schön mühsam gerade“

Gut gelaunt zeigt sich Klimaaktivistin Luisa Neubauer zu Beginn - und nachdenklich zugleich: „Ich finde alles auch ganz schön mühsam gerade“, sagt sie und ergänzt lachend, „um mal mit so einer richtig frohen Botschaft in den Abend zu starten“. Besonders bedauernswert finde sie an der aktuellen Situation in Deutschland: „Es gibt eine ökologische Mehrheit in diesem Land. Sie weiß nur nicht, dass sie eine ökologische Mehrheit ist“. Im Hinblick auf die Klimakrise sei das besonders schlimm, da die Menschen bereits sechs der insgesamt neun planetaren Grenzen überschritten hätten. „Es geht um unsere Bewohnbarkeitsbedingungen auf dieser Erde“, betont Neubauer. Neben dem, was auf der Erde gerade passiere, berge die Klimakrise durch ihr Tempo die Gefahr, demokratische Räume zu verkleinern. Sie verstärke aber auch soziale Ungerechtigkeit. Die Menschen mit dem kleinsten Anteil an dieser Krise,spürten ihre Folgen am ehesten: „Wenn man so will, ist die Klimakrise die größte Verbotspartei“, witzelt Neubauer.

Gleichzeitig müsse man bei Lösungsansätzen auch immer überlegen: „Welches Angebot können wir Klimaaktivist:innen anderen bieten? Nur Horror-Szenarien zu malen, bringt nichts. Vielmehr müssen wir mit positiven Visionen arbeiten“, sagt Neubauer: „Wie toll wäre es denn, wenn wir in einer ökologischeren, sozialeren und gesünderen Welt leben würden?“

Klimadebatte in Frankfurt: Publikum stellt große Fragen

Das Publikum stellt große Fragen an sie an diesem Abend. Könne die Klimakrise überhaupt innerhalb unseres bestehenden Systems, geprägt vom Kapitalismus, gelösten werden? Die Aktivistin antwortet versöhnlich: „Wisst ihr was? Lasst uns doch im Kleinen erstmal anfangen. Wir müssen die großen Systemfragen herunterbrechen. Lasst uns mit Veränderungen in den kleineren Systemen, wie beispielsweise dem Verkehrssystem, anfangen. So holen wir die Leute besser ab“.

Als ein Gast aus dem Publikum fragt, was ihr die Kraft gibt, trotz all der schlechten Nachrichten, jeden Tag weiterzumachen, antwortet sie freundlich: „Wissen Sie, das ist eine falsche öffentliche Lesart. Eigentlich beschäftige ich mich den ganzen Tag mit Leuten, die ernsthaft etwas gegen die Klimakrise unternehmen möchten. Was bitte sollte einem mehr Hoffnung geben?“. (Sonja Ruf)