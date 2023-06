Frankfurt: In Bockenheim eröffnet ein neuer Bürstenladen an einem Traditionsstandort

Von: Kathrin Rosendorff

Die Brüder und Geschäftsführer Christian (l.) und Florian Hintz sind auch Bürstenmacher. © Renate Hoyer

Das Marburger Familienunternehmen Hintz-Bürsten eröffnet im Frankfurter Stadtteil Bockenheim einen Laden. Hier wurden schon seit 1928 Bürsten verkauft.

Die Kratzbürste aus Wildschweinborsten mache süchtig. „Da braucht man dann keinen Partner, Baum oder Türrahmen mehr “, sagt Christian Hintz und lacht. Der 37-Jährige führt zusammen mit seinem Bruder Florian Hintz (39) durch ihren neuen, „mit viel Herz eingerichteten“ Laden „Hintz-Bürsten“ in der Adalbertstraße 11 im Frankfurter Stadtteil Bockenheim.

„Über 1500 verschiedene Sorten an Bürsten haben wir. Ein Teil ist handgefertigt von meinem Bruder und mir, unserem Vater und unserer Schwester in unserer Manufaktur in Marburg. Ein anderer kommt von elf Bürstenmachern der Hephata-Diakonie, einer Werkstatt für behinderte Menschen“, sagt Florian Hintz. Der Rest des Sortiments stamme von einigen der noch wenigen Bürstenmacher:innen („30 bis 50“) aus ganz Deutschland.

Von Pinseln über Steckdosen- und Schallplattenbürsten („Die sind wieder sehr beliebt“) über die Massagebürste bis hin zum Staub- und Spinnfeger findet man nun auch hier in Bockenheim alle möglichen Bürsten in ihrer ersten Frankfurter Filiale. An diesem Samstag, 17. Juni(10 bis 18.30 Uhr) ist die offizielle Eröffnungsfeier mit selbst gebackenem Kuchen, Häppchen vom Unverpackt-Nachbarladen und Luftballons für Kinder.

„Wir waren schon länger auf der Suche nach einem neuen Standort, wir sind seit 2005 beim Museumsuferfest dabei und haben da schon feste Kunden“, erzählt Christian Hintz. In ihrer Heimatstadt Marburg und im Hessenpark in Neu Anspach haben sie bereits Läden. Sie hoffen, dass der neue Laden in Frankfurt bald bekannt sein wird.

100 Quadratmeter ist dieser groß, viel größer, moderner und heller als der Laden des Vorbesitzers, der viele seiner Bürsten hinter einer Theke im Lager hatte. Drei Monate lang habe der Umbau gedauert, zuvor führte an derselben Stelle fast 50 Jahre lang Hansjörg Graf das Geschäft „Bürsten, Pinsel, Fußmatten Carl Topp“. „Den Namen Carl Topp hatte Graf übernommen. Es ist ein Traditionsstandort für Bürsten“, sagt Christian Hintz.

Denn bereits 1928 eröffnete hier Carl Topp sein Bürstengeschäft. 2021 ging Graf in den Ruhestand. Abgesehen vom Bürstenhaus in der Töngesgasse war es das letzte dieser Art in Frankfurt. „Wir kannten auch Hansjörg Graf, denn es gibt nur noch sehr wenige Bürstenmacher in Deutschland, seine Kinder wollten das Geschäft nicht übernehmen“, erzählt Florian Hintz. Sein Bruder und er sind schon von klein auf im Bürstengeschäft. „Als Kinder ließ uns unser Opa die Haare aus den alten Bürstenkörpern rausholen“, erzählt Florian Hintz.

Bürstenläden in Frankfurt Die offizielle Eröffnungsfeier von Hintz-Bürsten, Adalbertstraße 11 in Frankfurt, ist an diesem Samstag von 10 bis 18.30 Uhr. Die regulären Öffnungszeiten des Ladens sind: Montag bis Samstag von 10 bis 18.30 Uhr. Mehr Information und der Onlineshop: www.hintz-buersten.de In der Frankfurter Innenstadt gibt es zudem noch das Bürstenhaus, Töngesgasse 27. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr. rose

An einer Wand hängt ein großes Foto aus den 50er-Jahren, darauf posiert ihr Großvater Arnold Hintz vor seinem damaligen Geschäft im Marburger Stadtteil Wehrda mit einer damals modernen halblangen Krawatte. 1950 hatte er den Laden eröffnet. Mitte der 80er sei die Firma mit Einzug der Globalisierung und Plastikbürsten fast bankrott gegangen, der Laden musste schließen.

Ihr Vater Hans-Wilhelm Hintz, der bis heute der Inhaber von Hintz-Bürsten ist, hatte zunächst mit dem Bürstenmacherhandwerk als Hobby in dem väterlichen Betrieb begonnen. „Ende der 90er hat er angefangen, auf Kunsthandwerkermärkten Straßenbesen bis Pinsel zu verkaufen“, erzählt Florian Hintz, der zunächst Kraftfahrzeugmechatroniker gelernt hatte. 2005 eröffnete die Familie einen Laden im Hessenpark und 2009 dann wieder in Marburg. „Als unser Vater mehr zu tun hatte, stieg erst unsere älteste Schwester Melanie, später auch mein Bruder und ich mit ins Geschäft ein“, sagt Florian Hintz. Auch für große Unternehmen wie Bosch oder Airbus machen sie Spezialanfertigungen.

Da sie nicht täglich in Frankfurt sein können, weil alle drei Geschwister eben auch selbst in der Manufaktur arbeiten und Bürsten herstellen, haben sie hier in Bockenheim eine feste Angestellte, die die Kund:innen berät. Denn es gibt zum Beispiel allein 40 verschiedene Haarbürsten: „Die Haarstruktur und Länge spielt eine wichtige Rolle, welche Haarbürste zu einem passt“, erklärt Florian Hintz. Wildschweinborsten seien besonders pflegend und nach „14 Tagen betriebsbereit“, weil sie dann genug Haarfett aufgesaugt hätten, das man beim Bürsten dann wieder im Haar verteilt.

Eine Haarbürste aus Buchenholz mit Wildschweinborsten kostet 18,90 Euro. Neben dem klassischen Buchenholz verwenden sie für die Bürstenkörper natürliche Materialien wie Birnbaumholz und besonderes Olivenholz. Die Stubenbesen aus Ziegenhaar kosten 49,90 Euro. „Er hält dann aber auch 50 Jahre“, verspricht Christian Hintz.

Neben den Bürsten gibt es hier auch besondere Seifen aus einer Manufaktur in Syrien („Aleppo-Seifen“), Wiener Salzseife oder schwarze Fairtrade-Seife von indigenen Völkern, aber auch Frühstücksboxen aus Holz sind im Angebot.

Am Ende verrät Christian Hintz seinen absoluten Beautytipp gegen Falten: Die Rosshaar-Gesichtsbürste: „Mein Vater sagt, immer fünf Minuten morgens das Gesicht damit bürsten, da geht es zehn Jahre nach unten. Letztes Jahr hat eine Kundin es aber ein bisschen übertrieben und wurde fast wieder eingeschult.“ Die beiden Brüder lachen los.

Am selben Ort verkaufte Hansjörg Graf fast 50 Jahre Bürsten, © Renate Hoyer

Frau Hauptmann berät als Verkäuferin die Kund:innen auch bei Schallplattenbürsten. © Renate Hoyer