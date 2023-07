Frankfurt: In Barbie-Pink ins Alte Polizeipräsidium

Von: Anja Laud

Johanna Süß und Gregor Maria Schubert haben das Freiluftkino im Alten Polizeipräsidium organisiert. © Renate Hoyer

Das Programm für das Freiluftkino Frankfurt im August steht fest. Die Saison klingt mit dem pinken Glitzerspektakel „Barbie“ aus.

Ob in Barbie-Pink, mit Strümpfen und Strapsen bekleidet oder mit Wasserpistole und losem Reis bewaffnet: Alle, die Kino lieben, können sich im August im Hof des Alten Polizeipräsidiums auf Kinoabende freuen, an denen sie sich ausleben können, vorausgesetzt, sie kümmern sich schnell um eine Eintrittskarte. Freiluftkino Frankfurt hat das Programm für den kommenden Monat freigeschaltet.

Der Run auf die Eintrittskarten für die Open-Air-Filmvorführungen im Hof des Alten Polizeipräsidiums, die Ende Juni begonnen haben, war in den vergangenen Wochen groß. „Jeder zweite Abend war bisher ausverkauft“, berichten Johanna Süß und Gregor Maria Schubert vom Verein Lichter Filmkultur, die das Freiluftkino gemeinsam organisieren. Viele Cineast:innen nutzten die Gelegenheit, um zum wohl letzten Mal auf dem Areal im Gallus vor besonderer Kulisse noch einmal einen Kinoabend zu erleben, bevor die Bagger anrollen, damit dort ein neues Quartier entstehen kann. Für den Sommer im kommenden Jahr müssen sich die Organisator:innen in der Stadt nach einer neuen Location umsehen.

Das Programm im August bietet einen Mix aus bekannten und weniger bekannten Arthouse-Filmen und Filmklassikern, immer in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Zu den Highlights gehört etwa die Horrorkomödie „Beau is Afraid“ von Ari Aster, die am Freitag, 4. August, zu sehen sein wird. In ihr spielt der US-Schauspieler Joaquin Phoenix, der Frauenherzen höher schlagen lässt, einen Mann, der sich auf eine kafkaeske Reise begibt, nachdem er vom Tod seiner Mutter erfahren hat.

Open-Air-Kino Film-Vorführungen im Alten Polizeipräsidium werden bis zum 27. August jeweils von Donnerstag bis Sonntag geboten. Der Einlass beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die Vorführungen starten mit Beginn der Dunkelheit. Eintrittskarten können online erworben werden. Catering: Es werden bretonische Spezialitäten wie Galettes, Longdrinks und andere Getränke verkauft. Ein Überblick über das Programm findet sich auf der Webseite des Freiluftkinos. lad www.freiluftkinofrankfurt.de

Zu den geplanten Filmklassikern gehört etwa „Le Mépris“ („Die Verachtung“) von Jean-Luc Godard mit Brigitte Bardot und Michel Piccoli in den Hauptrollen, der am Sonntag, 6. August, zu sehen ist. Und dann gibt es noch Filmvorführungen, die die Besucher:innen zum Mitmachen einladen. Am Freitag, 11. August, darf im Hof des Alten Polizeipräsidiums Reis geworfen und Wasser aus Spielzeugpistolen gespritzt werden, dann steht die „Rocky Horror Picture Show“ auf dem Programm.

Und zum Ende der Freiluftkinosaison ist am Sonntag, 27. August, das Glitzerspektakel „Barbie“, ein Film mit der berühmtesten Puppe der Welt, zu sehen. Das Publikum ist eingeladen, sich in entsprechende Outfits zu kleiden. „Es gibt eine kleine Überraschung für alle Barbies und Kens“, kündigen Süß und Schubert an.