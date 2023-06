Frankfurt im Städtevergleich nicht mehr so lebenswert

Von: Florian Leclerc

Frankfurt liegt beim, Ranking zu den lebenswertesten Städten nun auf Platz 17. © Rolf Oeser

Frankfurt ist laut Ranking der „Economist“-Gruppe nicht mehr unter den zehn lebenswertesten Städten der Welt. Im Vorjahr landete Frankfurt noch auf Platz sieben.

Frankfurt ist aus der Rangliste der zehn lebenswertesten Städte der Welt verdrängt worden. Die Mainmetropole war im vergangenen Jahr als einzige deutsche Stadt in der Spitzengruppe des Index gelistet, der von der britischen „Economist“-Gruppe erstellt wird.

Nun rutschte Frankfurt von Platz 7 auf Platz 17 ab, den sich die Stadt mit Berlin teilt, wie aus dem neuen Bericht hervorgeht. Hinter Spitzenreiter Wien folgten Kopenhagen, Melbourne, Sydney und Vancouver.

Auch Berlin, München, Hamburg rutschen ab

In Deutschland rutschten auch Berlin (von 13 auf 17), München (18 auf 21), Hamburg (16 auf 22) und Düsseldorf (22 auf 29) ab. Stuttgart verbesserte sich hingegen um 13 Ränge und landete auf Platz 25.

Mehrere europäische Städte, darunter auch Stockholm, Rotterdam und London, fielen deutlich zurück. Deren Bewertungen hätten sich zwar nicht deutlich verschlechtert, doch Städte in Asien und dem Mittleren Osten hätten aufgeholt, heißt es in dem Bericht.

Für den Index wurden die Faktoren Stabilität, Gesundheitswesen, Bildung, Infrastruktur sowie Kultur und Umwelt bewertet. Damaskus, Tripolis, Lagos und Kiew gehören laut dieser Analyse derzeit zu den zehn unattraktivsten Städten der Welt. dpa/fle

