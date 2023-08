Frankfurt: Ideen für eine schönere Innenstadt

Von: Kathrin Rosendorff

Die Ausstellung an der Hauptwache ist bis zum 30. August zu sehen. © Rolf Oeser

Eine Ausstellung an der Hauptwache zur Zukunft der Innenstadt wurde jetzt eröffnet . Es gibt viele Versuche für eine bessere Aufenthaltsqualität. Dabei spielen auch die Museen eine große Rolle.

Gleich zu Beginn der Ausstellungseröffnung „Zukunft Innenstadt“ auf der Hauptwache an diesem warmen und sonnigen Freitagnachmittag wird deutlich, dass nicht nur „mehr Grün“, wie eine Passantin im „Aloha“-T-Shirt anmerkt, schön wäre, sondern auch Schattenplätze fehlen.

Andrea Jürges vom Deutschen Architekturmuseum, das nicht nur die Bilder der Ausstellung hergebracht hat, sondern auch bald wieder ein paar Wochen lang eine lange Bank hier aufstellen will, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, verspricht der Dame, dass sie auch an Sonnenschirme denken werde.

Bei der Ausstellung, die bis zum 30, August dauert, sind Fotos der vergangenen zwei Jahre, etwa vom Streetbasketball auf der Hauptwache, aber auch von anderen Versuchen, die Innenstadt lebendiger zu machen, zu sehen. Mit der „Neuen Leipzig Charta“, dem Programm „Post-Corona-Stadt“ und dem „Integrierten Stadtentwicklungskonzept Frankfurt 2030+“ wurden einige Vorschläge erarbeitet.

Die Innenstadt grüner zu machen, sei auf jeden Fall ein Zukunftsziel, sagt Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD). Neben Sportveranstaltungen sei auch Kultur wichtig, um die Menschen in die Innenstadt zu locken. Neben ihm steht Alex Azary, DJ und Direktor des Momen (Museum of Modern Electronic Music), das in der B-Ebene der Hauptwache angesiedelt ist. Azary berichtet, dass er gejubelt habe, als klar gewesen sei, dass das Museum an der Hauptwache eröffnet werde. „Ein Ort, den ich seit 40 Jahren kenne“, immer schon ein Ort für Skater:innen. Bis heute. Aber seit und nach der Pandemie sei die Situation schlechter geworden.

Und ja, langfristige Planungen seien wichtig. Aber: „Was kann man jetzt tun?“. Und er nennt als positives Beispiel den albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama, der sich 2000 bis 2011 mit ungewöhnlichen Sanierungsideen, damals noch als Bürgermeister von Albaniens Hauptstadt Tirana, einen Namen gemacht hat. „Er ließ Häuser bunt anmalen. Durch die schönere Atmosphäre gab es weniger Kriminalität“, sagt Azary. Manchmal reiche ein Farbeimer, um anzufangen.

Maureen Ekizoglu, Direktorin des Dialogmuseums, das ebenfalls in der B-Ebene ist, lobt die zentrale Anbindung, aber die B-Ebene sei noch fern von barrierefrei (mit einem Fahrstuhl) und auch die Hygiene sei nicht toll: Die Mitarbeiter:innen müssten mit ihrem Blindenstock oft durch Taubenkot. Aber sie glaubt an die Zukunft der Hauptwache. Seit das Museum vom Ostend an die Hauptwache gezogen sei, hätten sie viel mehr Publikum.

Susanne Gesser (Junges Museum Frankfurt/Historisches Museum) hat auch positive Erfahrungen hier gesammelt, als das Museum während der Umbauten an die Hauptwache gezogen war (2008 bis 2018). Wichtig sei für Museen, um auch ein anderes, jüngeres Publikum zu erreichen, rauszugehen an öffentliche Orte vom Schwimmbad bis zum leerstehenden Autohaus.

Im vergangenen Jahr, als das Momem mit einer Party oben an der Hauptwache mit Tausenden Menschen eröffnet wurde, habe sogar die „New York Times“ davon berichtet, so Azary. „Wir hätten die Veranstaltung diesen Sommer gerne wiederholt, bislang hat das aber nicht geklappt.“

Gwechenberger sagt, dass das Momem wichtig sei, weil es Strahlkraft nach außen habe. Die Stadt wolle solche Dinge ermöglichen. „Wenn Sie Ideen haben, kommen Sie gerne auf mich zu.“