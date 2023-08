Frankfurt: Hilferuf für die Naxoshalle im Ostend

Von: Oliver Teutsch

Die Fabrikhalle dient seit gut 20 Jahren als Kultur-Spielstätte, muss aber saniert werden. Renate Hoyer ) © Renate Hoyer

Denkmalschutz und Architekt sehen dringenden Sanierungsbedarf für Frankfurter Gebäude. Vorgesehene Maßnahmen lassen seit Jahren auf sich warten.

Die gute Nachricht vorweg: Die denkmalgeschützte Naxoshalle ist aktuell nicht vom Einsturz gefährdet. Doch damit enden die frohen Botschaften um das Industriedenkmal aus dem Jahr 1907 auch schon. Denn seit Jahren wartet die als Kulturspielstätte genutzte Halle im Ostend auf eine Sanierung. Daran hat jetzt auch noch mal der Denkmalbeirat der Stadt erinnert. „Der Umgang der Stadt mit dieser Industriehalle während der letzten Jahrzehnte kann nicht anders als lax beschrieben werden“, kritisiert Björn Wissenbach, der stellvertretende Vorsitzende des Gremiums.

Die Stadt hatte die Halle 2006 vom Immobilienkaufmann Josef Buchmann gekauft. Dieser hatte sie 1988 erworben, aber wohl keine große Verwendung mehr dafür, nachdem die Halle 1992 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Dadurch wurde die 120 Meter lange Halle vor dem Abriss bewahrt, viel mehr aber auch nicht, kritisiert Wissenbach: „Seit Jahren stehen in der Halle mehrere Sanierungsmaßnahmen an, die bisher nicht oder als Provisorium durchgeführt worden sind.“

Bei seiner Expertise stützt sich der Denkmalbeirat auf den Architekten DW Dreysse. Er hat sich umfassend mit dem Gebäude befasst und sieht in der ehemaligen Maschinenbauhalle mit ihrem kathedralenartigen Charakter ein einzigartiges Bauwerk, das von seiner architektonischen Bedeutung in die „Bundesliga“ gehöre, ähnlich wie der Dom. „Die Stadt hat das aber immer noch nicht begriffen“, zürnt Dreysse.

Der Denkmalbeirat fordert nun die Stadt als Eigentümerin auf, einen versierten Bauforscher zu beauftragen, die Halle auf ihre Besonderheiten hin zu untersuchen und zu bewerten. Zudem müsse die Halle, die sich in einem schlechten Zustand befinde „gründlich und zeitnah saniert werden“, fordert der Beirat, der dem städtischen Denkmalamt beratend zur Seite steht.

Historie Das Unternehmen Naxos-Union hatte die Halle im Ostend in den Jahren 1906/1907 für die Produktion von Schleifmaschinen und Schmirgelpapier bauen lassen. Ende der 80er Jahre wurde die Produktion in der Halle aufgegeben. 1992 mietete die Stadt zunächst die denkmalgeschützte Halle, um dort ein Industriemuseum einzurichten, verwarf die Idee aber kurz darauf als zu teuer. Im Jahr 2000 zog das Theater Willy Praml als Mieter in die Halle ein. 2006 wurden die Grundstücke am Rand zum Bauen an die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG verkauft. Seit 2012 stehen auf dem Gelände Wohnungen, für die in der Baugenehmigung ein Schallschutz vorgesehen war, den es bisher aber noch nicht gibt. ote

Amtsleiterin Andrea Hampel sieht ebenfalls „ohne Frage einen Sanierungsstau“. Die Besonderheit der Naxoshalle liege in ihrer Bauweise mit zwei statisch unabhängigen Elementen, die mit einem Oberlicht zusammengeführt werden. Hier bestehe sogar ein kurzfristiger Sanierungsbedarf. „Insgesamt verschlechtert sich der Zustand der Halle, und viele Erhaltungsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit nur provisorisch gemacht“, sagt Hampel und ergänzt: „Wir stehen bereit, geplante Baumaßnahmen denkmalrechtlich zu prüfen.“ Es sei aber „nicht unproblematisch, wenn die Umnutzungen weit auseinandergehen“, gibt die Denkmalschützerin zu bedenken. Schließlich handele es sich dem Ursprung nach um einen Industriebau.

Die Halle wird seit Jahren als Spielstätte vom Theater Willy Praml genutzt. Anfang 2019 hatten sich Praml als Mieter und das zuständige Amt für Bau und Immobilien als Eigentümer schon fast auf eine Sanierung geeinigt. Doch da Praml laut dem damaligen Baudezernenten Jan Schneider (CDU) handschriftliche Änderungen an dem Vertrag vornahm, sah die Stadt die Einigung offensichtlich als nichtig an. Zu den ausstehenden Sanierungsarbeiten gehört der Schallschutz, der für die neu entstandenen 69 Eigentumswohnungen auf dem Gelände als obligatorisch galt.

Neben dem Schallschutz muss Dreysse zufolge auch in den Brandschutz und in die Sicherheit des Daches investiert werden. Die Gesamtinvestitionen schätzt der Architekt auf rund 15 Millionen Euro. Wegen der hohen Summe hält es der Denkmalbeirat für klug, einen runden Tisch einzuberufen, der in regelmäßigem Turnus die anstehenden Schritte besprechen soll.

