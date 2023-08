Frankfurt: Hessischer Film-und Kinopreis kommt zurück in die Alte Oper

Von: Kathrin Rosendorff

Eine Tradition ist zurück: Der Hessische Film-und Kinopreis soll wieder im Oktober mit viel Glamour vor und in der Alten Oper gefeiert werden. Foto: Andreas Arnold © Andreas Arnold

Erstmals seit der Pandemie kehrt der : Hessischer Film-und Kinopreis im Oktober wieder mit Stars auf dem roten Teppich zurück.

Der Hessische Film- und Kinopreis und damit auch die deutschen Schauspiel-Stars kehren in diesem Jahr wieder in die Frankfurter Alte Oper zurück. Am Buchmessen-Freitag (20. Oktober) lädt Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) Filmschaffende vor und hinter der Kamera zur Preisverleihung ein. Das letzte Mal wurde hier 2019 gefeiert, denn 2020 war es pandemiebedingt eine rein digitale Veranstaltung, 2021 gab es eine abgespeckte Version im Offenbacher Capitol, 2022 wurde der Preis in regionalen Kinos vergeben. Nun aber können wieder Autogramm-Jäger:innen und Menschen, die gerne ein Foto mit einem deutschen Filmstar haben möchten, am roten Teppich vor der Alten Oper warten.

Rein hingegen kommen nur geladene Gäste. Die Moderation übernehmen die Schauspielerin Annabelle Mandeng und Autor und Darsteller Rainer Ewerrien. Die ausgezeichneten Filme wird es am Buchmessen-Wochenende in mehreren Kinos zu sehen geben.

„Der Hessische Film- und Kinopreis ist zurück in der Alten Oper Frankfurt – mit traditionellem roten Teppich und dem Glitzer, auf den wir in der Pandemie verzichten mussten“, so Dorn. „Und auch wenn wir noch nicht auf Vor-Pandemie-Niveau sind: Die Kinosäle werden wieder voller und die Zahlen deuten auf eine positive Entwicklung der Film- und Kinobranche hin. Das wollen wir mit einer Gala feiern – und mit dem Pilotprojekt Filmpreis-Wochenende.“

Seit 1990 wird der Preis verliehen. Am 21. und 22. Oktober zeigen Kinos die ausgezeichneten Filme. Mit dem Preis werden in verschiedenen Kategorien erfolgreiche Drehbuchautorinnen und -autoren sowie Drehbücher mit einem Bezug zu Hessen ausgezeichnet: Spiel-, Dokumentar- oder Kurzfilme, der beste Studienabschlussfilm an einer hessischen Ausbildungsstätte; zudem werden der beste Schauspieler und die beste Schauspielerin geehrt. Der Hessische Kinopreis wird an gewerbliche Kinos, kommunale Kinos und Kinoinitiativen für ein herausragendes kulturelles Engagement verliehen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bestimmt allein den Ehrenpreis für herausragende Leistungen für Film- und Fernsehen. 2021 gewann Regisseur Volker Schlöndorff.

Die Siegerfilme werden am Wochenende, 21. und 22. Oktober, in der FilmBühne Bad Nauheim, im Capitol Kino Witzenhausen, im Programmkino rex in Darmstadt und in einem Frankfurter Kino gezeigt. Infos bald auf: www.hessischerfilmpreis.de