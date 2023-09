Dippemess in Frankfurt: Attraktionen, Parken und Öffnungszeiten

Von: Christoph Sahler

Die Herbst-Auflage der Dippemess 2023 in Frankfurt beginnt am 8. September. Ein Überblick über Attraktionen, Öffnungszeiten und Anfahrtsmöglichkeiten.

Frankfurt – Gerade erst versprühten das Mainfest und das Museumsuferfest noch Sommer-Feeling in Frankfurt, da beginnt am 1. September schon der Herbst – zumindest meteorologisch. Es wird kühler, die Tage werden wieder kürzer, doch das Feiern wollen sich die Menschen im Rhein-Main-Gebiet natürlich nicht nehmen lassen. Nachdem am Mittwoch, 6. September, bereits das Frankfurter Oktoberfest am Deutsche Bank Park startet, beginnt am Freitag, 8. September, die Dippemess auf dem Festplatz vor der Eissporthalle.

Dippemess 2023 in Frankfurt: Diese Fahrgeschäfte und Attraktionen warten auf die Besucher im Herbst

Der beliebte Jahrmarkt findet in Frankfurt zweimal im Jahr statt. 2023 erlebte die Mainmetropole zwischen März und April bereits die Frühjahrsauflage der Dippemess. In der Regel dauert das Fest im Frühling drei Wochen und im Herbst etwas länger als eine Woche.

Die Frankfurter Dippemess startet in ihre Herbst-Auflage. © Sebastian Gollnow/pda

2023 geht die Frankfurter Herbst-Dippemess vom 8. September bis zum Sonntag, 17. September. Auf dem Festplatz vor der Eissporthalle am Ratsweg werden sich dann wieder Hunderttausende Menschen aus gesamten Rhein-Main-Gebiet tummeln. Auf die folgenden Fahrgeschäfte und Attraktionen dürfen Besucher sich freuen:

Fahrgeschäfte und Attraktionen auf der Dippemess 2023 in Frankfurt

Liberty Wheel - Riesenrad

Time Machine – Achterbahn

Haunted Castle – Geisterbahn

Venezia Spiegel Labyrinth – Irrgarten

Freddy‘s Circus – Laufgeschäft

Eclipse - Looping-Flug-Karussell Capriolo

Hip-Hop Fly – Riesenschaukel

Disco-Express - Berg- und Talbahn

Wellenflug – Kettenflieger

Break Dancer

Kinderfahrgeschäfte auf der Dippemess 2023 in Frankfurt

Aquaball

Verkehrskindergarten

Gold Rusher

Mini Airport

Abenteuerfahrt Kinder-Sportkarussell

Cirkus Welt - Kinderkarussell

Kinder Auto Skooter

Happy Slide

Aladdin

Highway

Beach Jumper

Nostalgie-Kinderkarussell

Quelle: Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main

Mit 40 Imbiss- und Spezialitätengeschäfte, 14 Mandeln-, Süßwarengeschäftenn, 23 Spiel-/Los-/Schießständen sowie 14 Verkaufsständen kommt die Dippemess im Herbst 2023 auf insgesamt 113 Stände und Attraktionen.

Dippemess 2023 in Frankfurt: Alles zu Öffnungszeiten, Parken und Anfahrt

„Wenn die Herbst-Dippemess auf dem Festplatz beginnt, werden Parkmöglichkeiten am Ratsweg wieder rar sein“, schreibt die Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main als Veranstalter auf seiner Webseite zum Volksfest. Doch Staus und lange Parkplatzsuche ließen sich vermeiden: „Für die Fahrt zum Festgelände empfehlen sich Busse und Bahnen, die bestens auf die Besucher vorbereitet sind.“

Denn direkt neben dem Festplatz liegt die Haltestelle „Eissporthalle/Festplatz“. Die U-Bahn-Linie U7, die Straßenbahnlinie 12 und die Buslinien 38 sowie 103 halten neben Riesenrad und Achterbahn. „Sie verkehren bis nach Mitternacht und sorgen auch für eine gute Heimfahrt. Die Linie U7 bietet zudem fast durchgehend mehr Platz durch zusätzliche Wagen“, erklärt der Veranstalter. Parkplätze stehen direkt am Festplatz nicht zur Verfügung.

Öffnungszeiten der Herbst-Dippemess 2023 – Festplatz an der Eissporthalle Frankfurt

Montag: geschlossen

Dienstag: 15 Uhr bis 23 Uhr

Mittwoch: 15 Uhr bis 23 Uhr

Donnerstag: 15 bis 23 Uhr

Freitag: 15 bis 0 Uhr

Samstag: 14 Uhr bis 0 Uhr

Sonntag: 12 bis 23 Uhr

Dippemess im Herbst 2023: Löwen Frankfurt mit Heimspiel in der Eissporthalle

Mit dem Herbstanfang beginnt auch die neue Eishockeysaison. Die Löwen Frankfurt tragen ihre Heimspiele traditionell in der Eissporthalle aus – was zur Dippemess zu einem erhöhten Menschenaufkommen führen kann, denn das Volksfest findet quasi direkt draußen vor der Tür statt.

Manche Fans verbinden ihren Besuch auf der Dippemess gleich mit einem DEL-Match, andere suchen sich gerade deshalb lieber einen anderen Tag aus, um auf das Fest zu gehen. Für beide Zielgruppen lohnt sich jedoch ein Blick auf den Spielplan der Löwen Frankfurt, um besser planen zu können.

Die Löwen Frankfurt tragen in der Eissporthalle ein Heimspiel aus, während die Dippemess direkt draußen vor der Tür stattfindet. © Andreas Gora/dpa

Während der Dippemess 2023 spielen die Löwen nur einmal zu Hause. Die DEL-Partie gegen die Iserlohn Roosters findet am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr statt. Tickets gibt‘s ab 8 Euro. Eishockeyfans sollten dann besonders beachten, dass sie vor der Eissporthalle nicht wie gewohnt parken können. (Christoph Sahler)