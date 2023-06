Frankfurt: Heilig in der Kirche

Gastpredigt

Von Thomas Stillbauer

Klima und Glaube und schwere Entscheidungen: eine Gastpredigt der Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) in der Johannisgemeinde.

Bei dem Namen lag es ja eigentlich nahe. Heilig. Und da klimawandelskeptische Leute sowieso gern sagen, man solle ihnen wegbleiben mit der Litanei, war es nur logisch, dass die Klimadezernentin einmal am passenden Ort tut, was sie ständig tut, damit wir irgendwann noch die Kurve kriegen: Sie predigt.

So steht die Stadträtin Rosemarie Heilig (Grüne) am Sonntag, eingeladen von Pfarrer Lars Heinemann, in der Bornheimer Johanniskirche und stellt zuerst Fragen, etwa: Warum wir nicht tun, was wir wissen – gegen die Klimakrise? Bei Matthäus findet sie etwas Passendes: „Denn die Menschen sehen, was ich tue, und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage und hören und begreifen nicht.“ Und beim Propheten Jesaja: „Ihr werdet hören und doch nichts verstehen, sehen und doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig.“

Manchmal, sagt Heilig, komme sie sich vor wie Jesaja – auf gut Frankfurterisch zusammengefasst: „So sind se halt, die Leut, sie hörn einfach net! Und mache tun se es erst recht net.“

Da gehe es um objektive wissenschaftliche Erkenntnisse – aber auch um den Glauben. Der stimmt ja nicht immer mit der Forschung überein – das sagt Heilig nicht explizit, aber sie sagt: „Wenn wir nicht jegliche Rationalität und Vernunftkriterien in Frage stellen wollen, gibt es so etwas wie einen Grundkonsens im ansonsten wirklich komplexen Feld der Klimapolitik.“

In der Hinsicht muss sie die Johannisgemeinde ohnehin nicht evangelischer machen als sie ist. Fortschrittlich geht es im Bernemer Gotteshaus zu, demnächst kommt Musiker Moses Pelham zum „Vinylgottesdienst“.

Wir bräuchten drei Planeten Erde, wenn wir so verschwenderisch weiterleben wollten, sagt Gastpredigerin Heilig. Manche entschieden sich, auch aus religiösen Gründen, trotzdem nichts aktiv gegen die Klimakrise zu tun. Die Entscheidung über Maßnahmen sei aber eine politische und gesellschaftliche, und da spricht sie sicher vielen aus der Seele, die regelmäßig auf die Straße gehen: „Die Politik muss in dieser Abwägung das Ziel formulieren.“ Fast kann man das tausendfache „Genau!“ beispielsweise der Freitagsdemos hören.

Von schweren Entscheidungen einer Umweltdezernentin spricht Heilig, wenn im Stadtwald Bäume für einen Radfernweg geopfert, Grünflächen für Wohnungen, Schulen oder Kitas versiegelt werden: „Feldhamster und Zauneidechse oder Eltern, die Kitaplätze suchen, wer ist im Recht? Was ist richtig?“ Darf Politik die Freiheit einschränken, um Ziele schneller zu erreichen? Verzicht erzwingen? „Geht’s tatsächlich nur mit ein bisschen Diktatur, wie es mancherorts wieder durchklingt?“ Abwägungsprozesse, sagt Heilig, „die uns kein objektives Wissen abnimmt“.

In ihrem „persönlichen Wort zum Sonntag“ sagt die Dezernentin am Ende: „Ich ziehe stringente Argumente allemal einer Litanei von Bekenntnissen vor. Und Zweifel sind mir lieber als selbstgefällige Selbstbestätigung.“ Wo Erkenntnisse klar offen lägen, „müssen wir ebenso klar handeln“. Wie sagt man? Amen.