Frankfurt: Haushalt mit Defizit beschlossen

Von: Florian Leclerc

Im Frankfurter Römer diskutierten die Stadtverordneten mehrere Stunden über den Haushalt. © Rolf Oeser

In einer Generaldebatte streiten die Stadtverordneten im Frankfurter Römer über Vorzüge und Nachteile des Haushaltspakets.

Zu einer grundsätzlich unterschiedlichen Einschätzung über den Frankfurt Haushalt für das laufende Jahr sind Koalition und Opposition bei der Generaldebatte am Donnerstagabend im Stadtparlament gekommen. Während die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt die Investitionen hervorhoben, sahen Teile der Opposition ein Ausgabenproblem.

Dimitrios Bakakis, Fraktionsvorsitzender der Grünen, stellte die geplanten Investitionen unter anderem für Bildung, Nahverkehr und Wohnungsbau heraus, insgesamt 823 Millionen Euro. Die Koalition investiere ins Personal für die Stadtverwaltung und in den Klimaschutz. „Das ist gut investiertes Geld.“

Die Verschuldung steigt

Aus der Opposition kritisierte Nils Kößler, Fraktionsvorsitzende der CDU, die steigende Verschuldung. Derzeit liege sie bei 3300 Euro pro Kopf, bald schon bei mehr als 6000 Euro pro Kopf. „Das verschlägt einem die Sprache.“ Die künftigen Generationen würden über die Maßen belastet.

Kößler sah eine „Geldverteilungsparty“, weil die Koalition 109 Millionen Euro aus Budgetüberschüssen wieder ausgebe. Gleichzeitig greife die Koalition den Menschen „in den Geldbeutel“, weil im Haushaltssicherungskonzept ein höherer Eintritt in die städtischen Museen, in den Zoo und in den Palmengarten vorgesehen ist.

„Der Haushalt setzt falsche Schwerpunkte und treibt die Verschuldung weiter nach oben“, sagte er. Ursula Busch, Fraktionsvorsitzende der SPD, verteidigte die Ausgaben. „Wir nutzen die Budgetüberschüsse für dringend notwendige Ausgaben, etwa das Energiegeld und den Sozialbereich.“ Solche Leistungen sicherten den sozialen Frieden in der Stadt. „Das ist unbezahlbar.“

Der Etat Der Haushalt 2023 sieht in Frankfurt Einnahmen von 4,73 Milliarden Euro vor. Die Stadt gibt 4,8 Milliarden Euro aus. In den Etat wurden die 171 Haushaltsanträge der Koalition aufgenommen mit einem Volumen von 15 Millionen Euro. Ebenfalls beschlossen wurde das Haushaltssicherungskonzept: Es sieht vor, dass alle Dezernate pro Jahr 134 Millionen Euro sparen. Unter anderem sollen Bewohnerparkausweise teurer werden. Der Eintritt in den Zoo, Palmengarten und in die städtischen Museen kann steigen. Das Defizit im Haushalt liegt laut Stadtkämmerei in diesem Jahr bei 62,3 Millionen Euro. Dieser Fehlbetrag wird den Angaben zufolge aus den Rücklagen der Stadt gedeckt. Die städtischen Schulden steigen perspektivisch von 3,6 Milliarden Euro (2023) auf 4,1 Milliarden Euro (2024), 4,6 Milliarden Euro (2025), 5 Milliarden Euro (2026). Investitionen von 823 Millionen Euro sind im Etat vorgesehen. Große Posten sind der Neubau und die Sanierung von Schulen, der Ausbau des Nahverkehr, der Radwege, die Sanierung von Straßen und Brücken, für Stadtplanung und Klimaschutz. Beschlossen wurde der Stellenplan mit 261 zusätzlichen Stellen für die Verwaltung. fle

Yanki Pürsün, Fraktionsvorsitzender der FDP, nahm eine leicht kritische Haltung gegenüber dem eigenen Haushalt ein. „In Frankfurt haben wir kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem“, sagte er. Der Haushalt sei wieder zu spät verabschiedet worden - die Frist war im Dezember 2022. „Den Verzug müssen wir endlich überwinden.“

Michael Müller, Fraktionsvorsitzender der Linken, lehnte das Haushaltspaket mit Sicherungskonzept ab. „Das HSK ist unsozial, es trifft Familien.“ Auch gebe es Kürzungen bei nichtstädtischen Kitas und bei der Pflege, was nicht zu verantworten sei. „Soziale Belange sind ihnen nicht so wichtig“, konstatierte er. Um mehr Einnahmen zu generieren, schlug er eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer vor.

Der Hebesatz ist seit 1999 rückläufig, zuletzt wurde er 2007 gesenkt. „Der Stadt entgehen so jährlich 150 Millionen Euro“, sagte Müller. Die Bewerbung von Frankfurt und der Rhein-Main-Region als Designhauptstadt lehnte er als „rausgeschmissenes Geld“ ab. Lieber solle die Stadt ein Schiff für die Seenotrettung fördern.

Der Doppelhaushalt 2024/2025 ist in Arbeit

Patrick Schenk, Fraktionschef der AfD, kritisierte, dass die Koalition die städtischen Rücklagen aufzehre und dass die Verschuldung weiter steige. Das Defizit von 62 Millionen Euro, das im Haushalt stehe, sei schon überholt. Die Kämmerei gehe mittlerweile von eine Fehlbetrag in Höhe von 275 Millionen Euro aus. Ein Anstieg der Verschuldung auf fünf Milliarden Euro im Jahr 2026 könne zur „völligen Zahlungsunfähigkeit der Stadt führen“, so Schenk.

„Die Stadt sollte das Geld lieber für die Daseinsvorsorge ausgeben, da gehören keine Seenotschiffe dazu“, sagte er. Das „Klimagedöns im Haushalt“ könne sich die Koalition sparen.

Martin Huber, Fraktionsvorsitzender von Volt, entgegnete, „das, ich zitiere, Klimagedöns, sichert uns unsere Zukunft.“ Beim Haushalt hob er die Kosteneffizienz, Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung als Ziele hervor. Im Doppelhaushalt 2024/2025, über den bereits beraten wird, werde jeder Aufwand einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen, bei der Ausgaben nicht fortschrieben würden, sondern immer neu begründet werden müssten. Das sei „ein Kulturwechsel“, sagte er.

„Wir werden die Stadt sicher und nachhaltig weiterentwickeln“, sagte Kämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne), als die Debatte bereits zwei Stunden lief. Der Haushalt wurde mit Stimmen der Koalition und von „Die Fraktion“ beschlossen.