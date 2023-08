Frankfurt hat eine eigene Klimastation

Von: Sandra Busch

In 20 Meter Höhe misst die Klimastation auf dem Dach des Umweltamtes unter anderem den Niederschlag. rolf Oeser © Rolf Oeser

Die Stadt will Daten sammeln, um sich weiter auf den Klimawandel vorzubereiten. Mit der Technik sollen auch Füllstände in Glascontainern gemessen und Bewässerungszeitpunkte von Bäumen festgestellt werden.

Frankfurt hat seit Donnerstag eine eigene Klimastation. Auf dem Dach des Umweltamtes im Stadtteil Bockenheim werden in 20 Meter Höhe Luftdruck, Niederschlag, Wind und Strahlung erfasst, im Hof in einer Wetterhütte Temperatur und Luftfeuchte gemessen. „So eine Datenbasis ist für uns sehr wertvoll“, sagte Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Die Daten zu Hitzetagen seien etwa für das Gesundheitsamt wichtig. „Wir brauchen diese Daten, um zu überlegen, wie wir uns auf den Klimawandel weiterhin vorbereiten.“

Die Daten können alle Bürgerinnen und Bürger im Internet einsehen. Sie können die Daten live verfolgen, sie auch exportieren und eigene Auswertungen vornehmen. „Damit wollen wir das Klimathema auch ein wenig hypen“, sagte Hans-Georg Dannert, Leiter des Klimareferats. „Die Menschen sollen für die Themen Klima und Klimawandel sensibilisiert werden.“

Es gibt bereits zwei Klimastationen des Deutschen Wetterdienstes in Frankfurt: auf dem Campus Westend und am Flughafen. „Wir freuen uns auf Daten von Partnern“, sagte Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst. Städte stünden im Klimawandel besonders im Fokus, bis zu zehn Grad könne der Temperaturunterschied zum Umland betragen. „Die Daten helfen uns, den Wärmeinseleffekt genauer herauszuarbeiten.“

Die Messdaten werden durch die Funktechnologie Long Range Wide Area Network übertragen. Am Umgang mit dieser Technologie in Kombination mit Sensoren hat die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) Interesse. Sie betreibt daher in Kooperation mit dem Klimareferat die Station und finanziert das Projekt. „Wir wollen herausfinden, wie komplexe Messsysteme funktionieren“, sagte Jochen Schmitz von der FES. Um Füllstände in Glascontainern zu messen, um zu verhindern, dass Seen umkippen, um Bäume zum richtigen Zeitpunkt zu bewässern. „Wir brauchen innovative Messnetze, um in der ganzen Stadt Dinge managen zu können“, sagte Dannert. „Wir müssen uns beim Thema Klimawandelanpassung künftig auch digitalen Lösungen zuwenden.“

Die FES bringt als Dienstleister Wasser zu den Bäumen. In der Erde am Wurzelwerk angebrachte Sensoren sollen darüber informieren, ob der Baum genügend Wasser und Nährstoffe hat. „Dann bringen wir so viel Wasser, wie der Baum braucht“, sagte Schmitz. Es gebe damit keine Wasserverschwendung. Dannert sagte, es könne so ökonomisch punktgenau reagiert werden. „Es spart auch Geld, wenn man nicht ständig hinfahren muss.“

20 Sensoren für Bäume gibt es bereits. Im Maastrichter Ring sind sie angebracht. Und sie haben den Bäumen dort das Leben gerettet. Eigentlich sollten sie nicht mehr gegossen werden, aber die Messwerte zeigten, „dass es ihnen sehr schlecht geht“. Ein ganzes Netzwerk an Sensoren für Bäume soll aufgebaut werden. „Das schafft uns ein Alleinstellungsmerkmal“, sagte Schmitz. „Damit sind wir Vorreiter in Deutschland.“

Auch in den Glascontainern soll gemessen werden, wie voll sie sind. Denn entweder sei die FES „zu früh da und transportiert dann viel Luft durch die Gegend“, sagte Schmitz. „Oder wir sind zu spät und es liegen schon Flaschen davor.“ Mit einer Füllstandssensorik könne „genau dahin gefahren werden, wo es gebraucht wird“, sagte Schmitz. Das spare Abgase und vermeide Lärm. Studien zeigten, dass bei einem flächendeckenden System bis zu 25 Prozent der Logistikkosten eingespart werden könnten.

1400 Glascontainer gibt es in Frankfurt, bisher sind 80 mit Sensoren ausgestattet. Allerdings mit Sensoren der ersten Generation. „Das hat nicht so gut funktioniert, sie haben die Temperatur im Glascontainer nicht ausgehalten“, sagte Schmitz Aber nun solle es eine „nächste große Welle“ geben, in der Sensoren an Glascontainern angebracht werden. Dannert kann sich auch noch ganz andere Einsätze für Sensoren vorstellen. Zur Messung der Temperatur von Asphaltflächen etwa, bei Hitze Schäden durch den Schwerlastverkehr zu vermeiden. Über ein Messnetz soll künftig noch einiges in der Stadt gemanagt werden. „Es ist nun die Geburtsstunde eines digitalen Weges“, sagte Heilig.

Die Messdaten der Klimastation sind im Internet unter klimastation.frankfurt.de zu finden.