Frankfurt: Hannelore-Elsner-Platz an der Bockenheimer Warte eingeweiht

Von: Kathrin Rosendorff

Hannelore Elsners Sohn Dominik Elstner (ganz rechts) zieht mit OB Mike Josef und der Initiatorin des Hannelore-Elsners-Platz: Suzanne Turré (CDU) vom Ortsbeirat 3 am Seil. Hinter ihnen Regisseur Oscar Roehler, Schauspieler Florian David Fitz (brauner Anzug) und Iris Berben. © Peter Jülich

Die 2019 verstorbene Filmdiva Hannelore Elsner lebte fast 30 Jahre im Frankfurter Westend. An diesem Freitag wurde in Laufnähe an der Bockenheimer Warte ein Platz nach ihr benannt. Dazu reisten Filmstars wie Iris Berben, Florian David Fitz, aber auch Elsners Sohn Dominik Elstner an.

Iris Berben sitzt mit schwarzem Blazer und coolen Chucks auf der Bühne an der Bockenheimer Warte. Eine Stunde, bevor das Straßenschild „Hannelore-Elsner-Platz“ bei Regentropfen enthüllt wird am Freitagmittag. Berben ist sich sicher, dass „Hannelore“ liegend oder sitzend gerade zuhört: „Sie hätte sich gefreut, aber auch gelacht, dass sie einen Platz bekommt“, sagt die 72-Jährige über ihre langjährige Kollegin. Beide sind sie Schauspiel-Ikonen: Hannelore Elsner, die 2019 im Alter von 76 an Krebs starb, lebte fast 30 Jahre lang im Frankfurter Westend, ganz in Laufnähe der Bockenheimer Warte. „Ich finde es gut, dass ein Platz nach ihr benannt wird. Ich habe Hannelore Elsner verehrt“, sagt eine 83-jährige Frankfurterin, die mit vielen anderen Elsner-Fans verfolgt, was da vorne auf der Bühne erzählt wird. Michel Friedman, ein langjähriger Freund von Elsner, interviewt Berben, aber auch Schauspieler Florian David Fitz, Regisseur Oskar Roehler, Produzent Nico Hoffmann und Elsners Sohn Dominik Elstner (seine Mutter ließ das „t" zu Beginn ihrer Karriere aus dem Namen streichen). Hinter ihnen ist ein großes Foto von Elsner aus dem Film „Die Unberührbare“.

Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) sagt, es sei eine glückliche Fügung, dass der bislang namenlose Platz, nun den Namen der Filmdiva trägt. Dort auf dem alten Campus der Goethe-Universität soll ein Kulturcampus entstehen, die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst hierherziehen, der Hannelore-Elsner-Platz soll „sein Herzstück bilden“. Die Idee zur Benennung des Platzes kam vom Ortsbeirat 2. Elsner spielte seit den 1950er Jahren in mehr als 220 Film- und Fernsehproduktionen mit. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis und dem Bambi. Mit Frankfurt ist besonders ihre Rolle als Ermittlerin Lea Sommer in der ARD-Serie „Die Kommissarin“ verbunden. Dominik Elstner (42), dessen Vater Dieter Wedel ist, ist sichtlich gerührt, als er über seine „sehr liebevolle Mutter“ erzählt. Er betont, dass er sie immer noch sehr vermisse. Er erzählt aber auch lustige Anekdoten: Seine Mutter war 1990 mit ihm aus München eigentlich nur wegen ihres damaligen Mannes Uwe B. Carstensen nach Frankfurt gezogen. „Sie fand Frankfurt anfangs so hässlich, dass sie einmal ins Auto stieg und losfuhr, um auf dem Viktualienmarkt in München einkaufen zu gehen.“

Später sei Frankfurt aber ihr Zuhause geworden. Florian David Fitz, der in drei Filmen („Jesus liebt mich“) ihren Sohn mimte, sagt: „Frankfurt ist an ihr fest gewachsen und sie an Frankfurt.“ Der 48-Jährige sagt, Elsner habe die Fähigkeit gehabt, auch wenn es um sie herum total wuselig war, im Zweier-Gespräch eine „Glocke der Ruhe“ zu schaffen. „Eines der tollsten Gespräche über den Tod, die ich jemals hatte, war mit ihr. Auf der Treppe des Weißwurst-Kellers des Bayrischen Hofes.“ Aber es gibt nicht nur sehr liebevolle Erinnerungen, sondern auch sehr ehrliche: Fitz sagt mit einem Lachen, Elsner sei eben auch die „fleischgewordene Diva“ gewesen. Berben bestätigt das, betont aber auch: „Hannelore fehlt, weil sie unangepasst war.“ Und obwohl sie nur drei Filme zusammen gedreht hätten, habe es eine große Vertrautheit zwischen ihnen gegeben. Sie hätten tiefste Geheimnisse miteinander geteilt. Aber die Arbeit mit Elsner, sei nicht immer einfach gewesen. So auch, als sie den Film „Fahr zur Hölle, Schwester!“ drehten. In einer Szene sollte Elsner eigentlich nur Blumenerde umwühlen. „Sie sagte dann aber: ‚Glaubst du, ich sollte mit der linken Hand zuerst reingreifen oder mit der rechten? Oder mit beiden Händen?’“ Berben sagt: „Nach drei Stunden war ich kurz davor, ohnmächtig zu werden.“ Berben lacht. Sie habe zum Regisseur gesagt: „Oskar, ich bin so wahnsinnig glücklich, dass Hannelore nicht vier Hände hat.“

Schauspielerin Iris Berben (Mitte) war mit Hannelore Elsner sehr vertraut, sie teilten Geheimnisse. Aber sie erzählte auch, dass die Arbeit mit Elsner nicht immer so einfach war. © Peter Jülich