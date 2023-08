Frankfurt: Handwerkskammer veröffentlicht Konjunkturbericht

Eine günstige Auslastung und Auftragsreichweite sorgen für eine stabile Beschäftigungslage im regionalen Handwerk. © Renate Hoyer

Die stabile regionale Beschäftigungslage trotzt der Rezession in der Gesamtwirtschaft. Dennoch fehlen weiterhin Fachkräfte und ausbildungswillige junge Menschen. Von Selma Oestringer.

Die anhaltende Rezession in der deutschen Wirtschaft macht sich auch in der regionalen Handwerkskonjunktur bemerkbar. Energie- und Material-Preisschocks, mangelnde Verfügbarkeiten sowie gestiegene Zinsen beeinträchtigen die Gesamtlage des Handwerks in der Region, wie aus dem zweiten Quartalsbericht der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main hervorgeht. Da die Auslastung und die Auftragsreichweite aber weiterhin günstig seien, bleibe die Beschäftigungslage zumindest stabil,

Insgesamt bewerten vier von zehn befragten Handwerksbetrieben ihre aktuelle Geschäftslage als gut, nur einer von zehn bewertet sie als schlecht. „Die aktuelle Konjunkturumfrage zeigt, dass das Handwerk in Frankfurt-Rhein-Main mit widrigen Rahmenbedingungen kämpft, sich in vielen Bereichen aber dennoch bemerkenswert robust zeigt“, sagt Susanne Haus, die Präsidentin der regionalen Handwerkskammer.

Schwierigere Situation im Lebensmittel- und Gesundheitshandwerk

Während das Bauhauptgewerbe, das Ausbaugewerbe, das Bedarfshandwerk und das Kfz-Handwerk die Geschäftslage überwiegend als gut beziehungsweise verbessert einschätzen, ist die Situation im Lebensmittel- und Gesundheitshandwerk schwieriger geworden. Die Geschäftslage der personenbezogenen Dienstleistungen wiederum bleibt stabil. Das zeigen die detaillierten Ergebnisse der regionalen Konjunkturumfrage.

Mit Ausblick auf das dritte Quartal erwarten die Betriebe eine Verschlechterung ihrer Geschäftslage. Die hohen Energiekosten belasten insbesondere das Lebensmittelhandwerk und das Gesundheitshandwerk.

Auch der Mangel an Fachkräften und ausbildungswilligen jungen Menschen bereitet dem regionalen Handwerk trotz aktuell stabiler Beschäftigungslage nach wie vor Sorgen.