Frankfurt: Guerilla-Aktion bei Drogenstudie

Von: Thomas Stillbauer

Demo der Hanf-Initiative Frankfurt auf dem Opernplatz im Mai. © Renate Hoyer

Eine gewisse „Rote Kiffer Fraktion“ fälscht Fragebögen. Eine große Mehrheit stimmt für die Cannabis-Legalisierung.

Eine Mehrheit der Frankfurterinnen und Frankfurter befürwortet die legale Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Das geht aus einer Befragung hervor, die das Drogenreferat der Stadt am Wochenende vorgestellt und für repräsentativ erklärt hat.

Allerdings veröffentliche zeitgleich eine Gruppe, die sich „Rote Kiffer Fraktion“ (RKF) nennt, ein Bekennervideo, in dem sie erklärt, 500 Fragebogen gefälscht und die Studie „nach unserem Gusto“ beeinflusst zu haben. Trifft das zu, wäre es eine Größenordnung, die die Ergebnisse verfälschen dürfte. Von den 10 000 an zufällig ausgewählte Personen verschickten Bogen kamen insgesamt 2953 in die Auswertung – ein Sechstel könnte also von der RKF stammen.

Dazu würde passen, dass 17,1 Prozent der Befragten angaben, in den vergangenen 30 Tagen Cannabis konsumiert zu haben – ein hoher Wert, sagte Jakob Schlink vom Drogenreferat; deutschlandweit setzten sich nur 4,3 Prozent binnen eines Monats der Wirkung des Hanfs aus.

Im RKF-Video ist zu sehen, wie vermummte Personen Fragebogen kopieren, ausfüllen, in echt wirkende Kuverts stecken und in den Briefkasten werfen. Mit verfremdeten Stimmen sagen sie: „Wir von der RKF haben Formulare – und wir werden sie einsetzen. Jeder Kiffer konnte sie ausfüllen. Terrorismus funktioniert!“.

Artur Schroers, Leiter des Drogenreferats, sagte: „Es würde uns wundern, wenn diese Fragebögen mitgezählt worden wären“. Das renommierte Hamburger Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung habe an der Studie mitgearbeitet – es hätte gefälschte Bogen sicher bemerkt und aussortiert. Nach Erkenntnissen Schlinks wurden aber nur etwa 50 Bogen wegen fehlerhafter Verwendung aussortiert. Zur Wirkung aufs Ergebnis wollte sich Schroers nicht äußern: „zu hypothetisch“. Statistiker:innen würden alles aber noch einmal prüfen.

Nach den offiziellen Ergebnissen der Studie, die von diesem Montag an auf der Internetseite medizinisches-cannabis-frankfurt.de zu sehen sind, antworteten 51,4 Prozent der Befragten mit „ja“ auf die Frage, ob Cannabis legalisiert, also kontrolliert an über 18-Jährige zu Genusszwecken abgegeben werden sollte. Weitere 19,4 Prozent sagten „eher ja“, 10,7 Prozent votierten für „eher nein“, 18,5 Prozent für „nein“. Männer waren häufiger für die Legalisierung als Frauen. Der Bildungsgrad spielte keine entscheidende Rolle beim Stimmverhalten, aber das Alter: Je jünger die Teilnehmenden, desto eher waren sie pro Legalisierung. Aber selbst bei den 65- bis 79-Jährigen gab es noch eine Mehrheit für „ja“ und „eher ja“ (zusammen 53,3 Prozent).

Eine große Mehrheit würde Suchtbetroffenen im Freundes- oder Familienkreis empfehlen, Hilfeeinrichtungen aufzusuchen. Jedoch glaubt nicht einmal die Hälfte der Befragten zu wissen, wo solche Einrichtungen sind.

Jugendschutz ist den allermeisten wichtig. Noch größer ist die Zustimmung dazu, Cannabis für den Eigengebrauch anzubauen. Sehr gering dagegen der Anteil derer, die den Wirkstoffgehalt (THC-Anteil) im Hanfprodukt beschränkt sehen wollen.

„Wer hier Rat sucht, wird die entsprechenden Stellen finden“, sagte der scheidende Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) in seiner letzten Veranstaltung der Reihe „Frankfurter Cannabisgespräche“. Schroers versprach, mit mehr Öffentlichkeitsarbeit nachzuhelfen.

„Bedauerlich, dass es 50 Jahre mit der Legalisierung gedauert hat – wenn sie überhaupt kommt“, sagte ein Gesprächsteilnehmer, der nach eigenen Angaben einst als Drogenberater arbeitete und seit 40 Jahren Cannabis konsumiert. Noch sei das Gesetz seitens der Bundesregierung schließlich nicht durch.

Ob dazu die „Rote Kiffer Fraktion“ Aktionen plant? Ihr Bekennervideo ging am Sonntag viral. Übrigens twitterte Moritz Post, der bei der Satirepartei „Die Partei“ aktiv ist und als Referent im Römer arbeitet, am Samstag: „Ich war einer von 10 000 Bürger:innen, die zufällig für eine fragwürdigen Umfrage der Stadt Frankfurt zum Thema Cannabis ausgewählt wurden. Ich gab diesen Fragebogen an die RKF weiter. Diese scheint nun die Umfrage manipuliert zu haben“. Einer seiner Kritikpunkte: In der Umfrage kämen viele Aspekte vor, auf die Kommunen keinen Einfluss hätten.