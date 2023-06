Frankfurt: Grundstücksvergabe nach Konzept statt Höchstpreis

Von: Christoph Manus

Flächen sind sehr knapp in Frankfurt. Schon deshalb soll die Stadt Flächen nur in Erbpacht und nur nach bestem Konzept vergeben. © Rolf Oeser

Die Koalition im Frankfurter Römer will strengere Vorgaben für die Verpachtung städtischer Grundstücke. Der Linken geht der Antrag nicht weit genug. Er sei „Wischiwaschi“.

Die Stadt Frankfurt soll Grundstücke grundsätzlich nur verpachten, nicht verkaufen. Dabei sollen die Flächen nach bestem Konzept statt etwa nach Höchstpreis vergeben werden. Und das soll nicht nur für Wohnungsbauareale, sondern auch für Gewerbeflächen gelten. Solche Regeln für die Grundstücksvergabe werden die Stadtverordneten aller Voraussicht nach kommende Woche auf Antrag der Koalition von Grünen, SPD, FDP und Volt beschließen.

Städtische Grundstücke würden schon seit Jahren in der Regel nicht verkauft, sondern verpachtet. Eine Konzeptvergabe der Grundstücke sei aber noch nicht zum Standard geworden, begründet das Bündnis den Antrag. Nach dessen Vorstellungen legt der Magistrat einen Vorschlag für Vergaben von Wohngrundstücken vor, bei denen eine hinreichende Flächenausnutzung, eine langjährige Preisstabilität und andere soziale und ökologische Aspekte entscheidend sein sollen. Die Stadtregierung soll auch Kriterien zur Frage erarbeiten, wer nur einen reduziertem Erbbauzins zahlen muss. Auch die Vergabe von Gewerbeflächen soll nach ökonomischen, sozialen und ökologischen Kriterien erfolgen. Die Vorgaben sollen möglichst auch für stadtnahe Stiftungen und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung gelten.

Koalition in Frankfurt sieht deutliche Ausweitung der Konzeptvergabe für Grundstücke

Die Linke geht in einem Antrag, den sie im Planungsausschuss als Tischvorlage einbrachte, weiter. Sie will, dass die Stadt gar keine Grundstücke verkauft, diese stattdessen nur noch an öffentliche Wohnbaugesellschaften und gemeinwohlorientierte Wohnprojekte verpachtet. Den Antrag der Koalition kritisierte Eyup Yilmaz (Linke) als „Wischiwaschi“, schon weil er zu viele Ausnahmen enthalte. Manfred Zieran (Ökolinx) sprach gar von einer Täuschung der Öffentlichkeit. Für die CDU bemängelte Albrecht Kochsiek, dass die Kriterien für die Vergabe sehr eng gefasst und interpretierbar seien.

Johannes Lauterwald (Grüne) hob hervor, dass die Konzeptvergabe nun deutlich ausgeweitet werde. Er versprach im Ausschuss, dass bald auch der seit langem angekündigte Antrag zur Reduzierung des Erbbauzinssätze eingereicht werde. (Christoph Manus)