Frankfurt: Grüne Soße ohne Müll

Von: Brigitte Degelmann

Teilen

Festivalchefin Maja Wolff (r.) und Helferin Liza: In der Spülküche ist viel zu tun. © Michael Faust

Das Festival verzichtet auf Einweggeschirr und setzt stattdessen auf einen Spüldienst.

Wer in diesen Tagen nach Maja Wolff sucht, könnte sie an einem Ort finden, an dem man die Organisatorin der Grüne-Soße-Festspiele auf dem Roßmarkt nicht unbedingt vermuten würde: bei der Geschirr-Rückgabe. „Das ist mein Lieblingsort hier“, sagt sie lachend. „Da entstehen total nette Gespräche. Die Leute sind so dankbar, dass wir das machen.“ Nämlich auf Pappteller und Plastikgabeln zu verzichten und stattdessen auf Porzellan und richtiges Besteck zu setzen. Und dadurch Unmengen an Müll zu vermeiden.

Im vergangenen Jahr hatte sich das Veranstaltungsteam um Maja Wolff und Torsten Müller erstmals dafür entschieden, die kulinarischen Spezialitäten auf dem Festival nicht mehr auf Einweggeschirr zu servieren. Damals, erzählt Wolff, sei eine E-Mail bei ihnen eingetrudelt: Eine Frau schrieb, wie sehr sie die Festspiele rund um das Frankfurter Nationalgericht liebe – und wie sehr sie die dabei anfallenden Müllberge verabscheue. „Wir haben uns nur angesehen und gesagt, ,sie hat recht‘.“

So ging man das Problem direkt an. Schaffte zwei Industrie-Spülmaschinen an, dazu rund 2000 Teller, Schüsseln und Tausende Besteckteile. Und überzeugte auch die mitwirkenden Gastronom:innen von der Mehrweg-Lösung. Obwohl diese etwas teurer ist als die Wegwerf-Variante: 60 Cent müssen die Betreiber:innen der acht Essensstände diesmal pro Gedeck berappen.

Ganz zu schweigen von den organisatorischen Problemen, die zu bewältigen sind. 2000 Teller – das klingt zwar nach einer gewaltigen Menge. Doch mittags und abends, wenn die Gäste zum Essen strömen, werden die Porzellanstapel schnell kleiner, gleichzeitig türmt sich dreckiges Geschirr. Per Schiebewagen muss es ins Spülzelt befördert und dann sauber wieder zurücktransportiert werden. Gar nicht so einfach, wenn sich die Besucher:innen auf dem Roßmarkt drängen. „Manchmal läuft man außen herum, das geht schneller“, sagt Wolff.

Und dann das Spülen selbst – eine Wissenschaft für sich. Denn gerade die Grüne Soße hat ihre Tücken. Vor allem wegen der Kräuterstückchen, die mindestens ebenso hartnäckig an Porzellan und Besteck haften wie Ei- und Kartoffelreste. Die Lösung: einweichen. Zwei Becken sind dafür im Spülzelt nebeneinander aufgebaut, in denen das Geschirr erst gewässert und vom gröbsten Schmutz befreit wird, bevor es in die Maschine darf.

Ein Knochenjob für die drei bis fünf Helfenden, die in zwei Schichten zwischen 8.30 und 24 Uhr hier schuften und sich zudem um die Reinigung Tausender Gläser kümmern. Die feuchte Hitze, das lange Stehen, der Stress – nichts für zartbesaitete Gemüter. Auch deshalb, weil die Essensreste oft alles andere als appetitlich seien, sagt Maja Wolff – manchem könne es da schon mal den Magen umdrehen. Was ihr aber nicht passiert: „Ich bin ein Schmuddelkind, ich hab die Hände gern im Dreck“, sagt sie fröhlich.

Auch mehrere ukrainische Geflüchtete, die im vergangenen Jahr zeitweise in der Kalbacher Turnhalle untergebracht waren, packen im Spülzelt tatkräftig mit an. Damals, so Wolff, habe das Grüne-Soße-Team in Kalbach einen Foodtruck aufgebaut, um die Flüchtlinge mit Borschtsch und Pommes zu versorgen. Was so gut ankam, dass einige spontan ihre Mithilfe beim Festival anboten. Trotz des Aufwands wird für das Mehrweggeschirr kein Pfand verlangt. Stattdessen setzt man auf freundliche Appelle. Das klappt erstaunlich gut. Vielleicht auch deshalb, weil die Helfer:innen mit gutem Beispiel vorangehen und Stehengelassenes einfach einsammeln.