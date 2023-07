Frankfurt: Großer Bürokomplex an den Gleisen geplant

Von: Christoph Manus

Der geplante Bürokomplex „Green Cam“ im Frankfurter Gallus. © Mercurius Real Estate AG

Der Wandel im Frankfurter Gallus setzt sich fort. Auf Gewerbeflächen am Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs sollen fünf Gebäudekörper mit sehr viel Platz für neue Büros entstehen.

Trotz des hohen Leerstands und des Trends zu mobilem Arbeiten und Desk-Sharing entstehen in Frankfurt weiterhin Neubauten mit großen Büroflächen. Das Frankfurter Unternehmen Mercurius Real Estate will nun auf einem früher von der „Hessengarage“ genutzten 10 000 Quadratmeter großen Areal an der Camberger Brücke im Gallus einen siebengeschossigen Bürokomplex aus fünf zusammenhängenden Gebäudekörpern errichten. Rund 35 000 Quadratmeter Geschossfläche sind geplant. Der Firma liegt nach eigenen Angaben bereits ein positiver Bauvorbescheid vor.

Der Gebäudekomplex namens „Green Cam“ soll direkt am Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs Platz finden. Solch ein zentral gelegener Neubau habe in Frankfurt Seltenheitswert, gerade in dieser Größenordnung, sagt Vorstand Atilla Özkan. Aufgrund seiner Lage sei das Gebäude weithin sichtbar: „Zugreisende, die in den Frankfurter Hauptbahnhof einfahren, haben Green Cam im Blick.“

Mit der geplanten Entwicklung setzt sich der Wandel rund um die Galluswarte fort. Auf früheren Gewerbeflächen westlich der Camberger Straße sind in den vergangenen Jahren Hunderte Wohnungen entstanden. Östlich der Straße haben unter anderem große Komplexe der Deutschen Bahn Platz gefunden. cm