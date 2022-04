Frankfurt: Großer Auftritt für Nachwuchssängerinnen

Von: Thomas Stillbauer

Zoe Wees. © Megan Courtis

Das W-Festival, zum zehnten Mal in Frankfurt, feiert im Mai die Frauen und nimmt noch Bewerbungen an.

Jetzt aber flott: Nur noch bis Sonntag, 1. Mai, können junge Musikerinnen oder Bands mit Frontfrau ihr Glück beim Nachwuchswettbewerb „Wellenschlagen“ versuchen. Aus den drei Topbewerberinnen wird außerdem eine Siegerin respektive Siegerinnenband ausgewählt, die den Konzertabend mit Zoe Wees in der Alten Oper am 27. Mai eröffnen darf.

Über allem schwebt das bereits zehnte W-Festival in Frankfurt, auch bekannt als Women-of-the-world-Festival. In knapp einem Monat, vom 25. bis zum 27. Mai, werden wieder die Musikerinnen gefeiert – aber auch die weibliche Kreativität und Schaffenskraft als solche. Denn außer den drei großen Sängerinnen, die das Festival krönen – Annett Louisan, Rebekka Bakken und Zoe Wees –, wird ein Novum zu erleben sein: die Konferenz „Frau Macht Zukunft!“ Voriges Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen, soll das neue Format nun gleich am ersten Tag das Publikum (live und online) locken, noch bevor der erste Ton gesungen ist.

Teilnehmerinnen sind etwa die Astronautin Suzanna Randall, „Fridays-for-Future“-Sprecherin Pauline Brünger und Minh-Khai Phan-Thi, die Schauspielerin und frühere Viva-Moderatorin. Sie diskutieren in verschiedenen Runden darüber, wie Frauen die Gesellschaft gestalten, ob es einen „weiblichen Ton“ in der Musik gibt und wie weit die Gleichberechtigung in der Musikindustrie ist. Darüber hinaus lesen Schauspielerin Claudia Michelsen, Kollege Devid Striesow und Sängerin Joy Denalane Briefe weltbekannter Frauen der Zeitgeschichte vor, moderiert von Bärbel Schäfer.

Für Grußworte und Festivalbeiträge gewannen Veranstalter Klaus Bönisch und Festivalleiter Bernd Hoffmann namhafte Politikerinnen: Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, Frankfurts Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (alle Grüne) und die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).

Die Alte Oper gehört am 26. und 27. Mai der Musik: Annett Louisans intelligenten und neuerdings auch mal englischsprachigen Chansons; Rebekka Bakkens überragend vielseitiger Stimme; und Zoe Wees, Komet am Musikhimmel, weltberühmt seit ihrem Hit „Girls Like Us“ – einem Plädoyer für weibliche Selbstbestimmung.

Auf dem Stoltze-Platz jedoch wird an zwei Festivaltagen der Nachwuchs auftrumpfen, „live und umsonst“. Wer dabei sein will, schickt die Bewerbung direkt an Projektleiterin Verena Jockel (E-Mail: verena@kb-k.com). Die Teilnahmekriterien sind einsehbar unter www.w-festival.de Dort gibt es auch alle weiteren Informationen über das W-Festival, Programm, Auftrittsorte und Eintrittskarten (15 bis 75 Euro).