Frankfurt: Ginnheimer Gegensätze

Ein Friedhof, eine Trinkhalle, ein polnischer Supermarkt, eine Apotheke: Das Angebot im Frankfurter Stadtteil Ginnheim ist vielfältig. Trotzdem gibt es Kritik.

Wer sich auf der Kreuzung Ginnheimer Landstraße/Wilhelm-Epstein-Straße um die eigene Achse dreht, was die Autorin dieses Textes zu Recherchezwecken selbst ausprobiert hat, sieht eine ganze Menge: den Bockenheimer Friedhof, das Blumengeschäft Rumler, die Trinkhalle direkt an der Ecke, das Lokal „Frankfurter Bub“ mit einem speziellen Würstchen-Ausgabefenster und natürlich das Markus-Krankenhaus. Hoch oben thront es über der Kreuzung und scheint wie ein Riese Ausschau nach Bedürftigen zu halten, ähnlich dem Fernsehturm, der Frankfurtern und Frankfurterinnen als „Ginnheimer Spargel“ bekannt ist.

Wie lebt es sich an dieser Ecke, die sich direkt auf der Grenze zwischen Bockenheim und Ginnheim befindet? Fühlen die Menschen sich dort mit Bockenheim verbunden, oder orientieren sie sich eher Richtung Nordwesten? Was ist schön, und was stört sie? Ein neugieriger Rundgang zeigt ganz unterschiedliche Perspektiven und Antworten auf diese Fragen.

Auf dem Bockenheimer Friedhof springen einem zunächst Schilder ins Auge. Sie stehen auf vielen Gräbern und weisen auf den „Ablauf des Nutzungsrechts“ hin. Der Ort ist an diesem Vormittag verlassen und deshalb nicht nur schön, sondern auch ruhig. Die Sonne kommt hinter den Wolken hervor und erhellt das Gras zwischen den Gräbern.

Maria Sismanis wohnt in Bockenheim und kommt einmal im Monat mit einer Betreuerin zum Grab ihres Mannes, der 2019 gestorben ist. Ursprünglich kommt sie aus Alexandropolis, einer Stadt im Norden Griechenlands. Sismanis sagt, dass sie nicht so gut Deutsch sprechen könne. Die Betreuerin der 86-Jährigen vermittelt lächelnd. Sismanis sagt, dass sie sich sehr mit diesem Teil der Stadt verbunden fühle. Auch ihre Kinder wohnen und arbeiten in Frankfurt.

Direkt um die Ecke arbeitet Susanne Rafflenbeul im Blumenladen Rumler. Sie erzählt stolz: „Uns gibt es schon seit 1887, früher waren wir mal eine Gärtnerei.“ Auf die Frage, wie das Geschäft läuft, sagt sie: „Aktuell okay. Wenn wir die Grabpflege nicht hätten, würde es schwierig werden. Insgesamt ist es kein Vergleich zu früher.“ FR-Fotograf Peter Jülich pflichtet Rafflenbeul bei: „Ja, leider macht man das nicht mehr so, dass man der Oma mal einen Strauß Blumen mitbringt.“ Rafflenbeul seufzt. Vor ein paar Jahren habe auch das Nachbargeschäft Paizdzior und Söhne schließen müssen. „Das war schon wirklich schade, als der Paizdzi zugemacht hat“, sagt Jülich. Gleichwohl, Rafflenbeul liebt ihren Job. „Wenn ich mich mit verschiedenen Materialien kreativ austoben kann, das macht mir besonders viel Spaß“, sagt sie und lächelt.

Die Trinkhalle neben dem Blumenladen und gegenüber dem Weinladen „Entkorkte Kunst“ betreibt Vassiliki Konstantinidou gemeinsam mit ihrem Mann seit über 20 Jahren. Besonders schätzt sie ihre Stammkundschaft und die Gemeinschaft, die rund um den Kiosk entstanden ist: „Die meisten unserer Kunden kenne ich auch seit über 20 Jahren“, sagt Konstantinidou. Das Ehepaar lebt in Wiesbaden und pendelt jeden Tag zur Arbeit. „Gott sei Dank hilft mir mein Bruder oft“, sagt Konstantinidou. Trotzdem bezeichnet sie das Pendeln als „bloße Gewohnheitssache“.

Zufälliges Ziel Ganz unvorbereitet gehen FR-Reporter für diese Serie auf Tour. Ihr Ziel ist jeweils ein Ort, der zufällig bestimmt wird, durch einen ungezielten Pfeilwurf auf den Frankfurter Stadtplan. Wo der Pfeil stecken bleibt, sind Fotograf und Schreiberin am selben Tag unterwegs, sehen sich genau um und fragen die Leute, die sie treffen: Was machen Sie denn da? Die Zufallstreffer, die daraus entstehen, sind Geschichten, die sonst vielleicht nie erzählt worden wären.

Heinz Molitor gehört zu Konstaninidous Kundenstamm. Molitor trägt seit 2013 Zeitungen aus. Heute hat er frei und freut sich, dass er Fahrrad fahren kann. „Durch meinen Job kenne ich wirklich alle Straßen in Ginnheim, eher alle Straßen in ganz Frankfurt“, sagt er und lacht. Er outet sich als großer Fan der Stadt: „Sachsenhausen ist schön, die Nidda ist schön, und, ja, Ginnheim ist auch schön.“ Am besten gefallen ihm im Viertel die Einkaufsmöglichkeiten und die kurzen Distanzen. „Ist halt nicht besonders viel los hier“, konstatiert Molitor und zuckt mit den Schultern.

Wer von der großen Kreuzung etwas weiter Richtung Norden schlendert, dem fällt direkt ein grün-rotes Logo auf der rechten Seite ins Auge. Das Logo gehört zu „Promo“, einem polnischen Supermarkt in der Ginnheimer Landstraße 110. Für Claudia Schwarz, sie wohnt im Gallus, lohnt sich der Weg. Sie ist Stammkundin im „Promo“.

Schwarz macht gern und regelmäßig Urlaub in der Nähe von Danzig. „Gerade mir als Diabetikerin bekommt das polnische Essen wesentlich besser als das deutsche. Noch dazu ist es günstiger“, erzählt die 55-Jährige. Ihr Lieblingsgericht aus der polnischen Küche sind Piroggen. Das sind gefüllte Teigtaschen aus Blätter- oder Nudelteig.

Neben allen positiven Eindrücken aus Ginnheim sind auch vereinzelt kritische Töne zu hören. Das Viertel habe sich verändert. Thomas Ottes, Filialleiter der MediCentrum Apotheke im Erdgeschoss des Markus-Krankenhauses, beklagt: „Uns hier gibt es seit 1991, und wir sind halt sehr traurig, weil die ganzen Ladenlokale verschwunden sind. Wir hatten hier früher mal ein Schuhgeschäft, eine Post und einen Metzger. Das ist alles so um die Jahrtausendwende verschwunden.“

Auch Brigitte Seeger, eine alteingesessene Ginnheimerin, sie lebt dort seit 1954, berichtet: „Na ja, früher waren wir halt die Ginnheimer Sturköpfe, und jetzt ist das Viertel durchmischter. Gerade im Norden unter der Brücke hat die Brutalität zugenommen.“ Trotzdem gehe sie hier gern einkaufen. „Ich mag die Lage, alles ist so schön leicht zu erreichen, auch der Palmengarten ist nicht weit.“

Wenn sie sich etwas wünschen würde in ihrem Stadtteil, dann wäre das ein Café oder einen anderen Ort der Geselligkeit. „Auch ein Platz für Jugendliche mit Sportgeräten, das wäre toll“, sagt Seeger. „Es fehlt hier einfach ein Punkt, an dem man sich zum Schnacken treffen kann. Dann kämen bestimmt auch die Leute von der Frauenlobstraße hier rüber.“ Trotzdem würde sie niemals mit dem Gedanken spielen wegzuziehen: „Ich habe sie hier alle kommen und gehen sehen“, erklärt die 75-Jährige und grinst wissend.

