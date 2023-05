Frankfurt: Gibson Beach Club sucht neue Bleibe

Von: Kathrin Rosendorff

Der Zulauf beim Gibson Beach Club war von Beginn an - hier die Eröffnung im Sommer 2021 - groß. © Michael Schick

Zwei Sommer lang feierten die Menschen am Pop-Up-Strand am Opernplatz 2. Doch weil dort nun die Bauvorbereitungen für ein neues Gebäude beginnen, sucht der Gibson Club für seinen Beach Club ab sofort eine neue Location.

Seit April stehe das Telefon nicht mehr still. „Die Leute sind richtig heiß auf den Gibson Beach Club, die Nachfrage ist enorm. Firmen wollen Veranstaltungen buchen, aber wir bekommen auch viele Anfragen von Privatpersonen. Aber dieses Jahr wird es den Gibson Beach Club am Opernplatz 2 nicht mehr geben“, sagt Bastian Bernhagen, der Geschäftsführer des Gibson Clubs auf der Zeil. Der Grund: „Es war nur eine Pop-Up-Location, die Signa Real Estate, die uns die Fläche zwei Saisons zur Verfügung gestellt hatte, hat uns mitgeteilt, dass sie nun mit den Bauvorbereitungen beginnt und wir deshalb die Fläche räumen müssen.“

Statt Palmen am Eingang steht dort am Opernplatz 2 unweit der Alten Oper nun ein blauer Zaun, alles ist abgeräumt, nichts erinnert mehr an den Beach Club. Was genau auf der Fläche entstehen wird, ist noch unklar. Im vergangenen Jahr gab es Diskussionen im Stadtparlament, ob die Signa dort ein 60 Meter hohes Gebäude bauen darf. Im August 2022 hieß es, die Stadt werde ein Hochhaus an dieser Stelle nur erlauben, wenn der Standort in den neuen Hochhausrahmenplan aufgenommen werde. Der Zulauf beim Gibson Beach Club war von Beginn an groß, Im August 2021 ging es los: Es gab 500 Tonnen Sand auf 3500 Quadratmetern, aber eben auch Palmen – einen Holzsteg, Bars, mexikanisches Essen, Sonnenliegen, Himmelbetten, Live Band und Skyline-Blick. Im vergangenen Winter war hier zudem erstmals der Weihnachtsmarkt „Gibson City X-Mas“, der auch viel Zulauf hatte. „Wir sind nun auf der Suche nach einer neuen Fläche, Das muss nicht unbedingt in der Innenstadt sein, wir würden auch nach Offenbach ans Wasser gehen“, sagt Bernhagen.

Zwischen 1500 und 3000 Quadratmeter sollte diese Fläche groß sein. „Wir würden uns freuen, wenn es diesmal nicht nur eine Pop-Up-Location wäre, sondern auch ein langfristiger Mietvertrag für mehrere Jahre.“

Denn Bernhagen ist überzeugt: „Wenn etwas von der Pandemie übrig geblieben ist, ist es die Tatsache, dass die Leute für sich entdeckt haben, dass draußen zu sein und dabei Wein zu trinken und zu feiern einfach geil ist.“ Die komplette Beach-Club-Ausstattung - vom Boden bis zur Bar- sei aktuell in einem Lager untergebracht. „Wir müssten nur alles hinfahren und aufbauen. Wir haben auch genug Personal. Es könnte also sofort losgehen mit dem Club, wenn uns jemand eine Fläche anbietet.“

Ein Draußen-Sommer-Event steht jetzt schon fest. Zum ersten Mal ist der Club auch Teil des dreitägigen Elektrofestivals World Club Dome (9. bis. 11 Juni) im und rund ums Waldstadion. „Wir sind mit unserer Gibson Stage Teil der Pool Sessions und dürfen auch das Kinderbecken des Stadionbads bespielen. Die Leute können also auch im Pool tanzen, weil das Wasser ja nicht tief ist “ , sagt Bernhagen und lacht.

„Die Musikrichtung ist kein hartes Techno, sondern ein ,fluffiger, tanzbarer‘ Afro-House-Sound.“ An dem letzten Festivaltag des World Club Domes (11. Juni) schließen sie sich mit den Machern der beliebten „Elektronische Tanzmusik“-Partyreihe „Bam Bam Session“ zusammen.

Zudem sind im Juni zwei Veranstaltungen auf dem „Freigut“-Schiff unweit des Eisernen Stegs am Sachsenhäuser Ufer geplant. Auch hier gelte das Motto des Clubs: „Good vibes only.“