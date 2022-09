Frankfurt: Gewalt bei Iran-Demo

Von: Thomas Stillbauer

Protest auf dem Opernplatz. © Monika Müller

Protestierende verfolgen mutmaßlichen Spion. Etwa 1800 Menschen protestieren gegen islamische Staatswillkür.

Ihrer Wut auf die iranische Regierung haben rund 1800 Personen am Samstag in der Frankfurter Innenstadt Luft gemacht. Sie versammelten sich zunächst vor der Alten Oper, wo sie in Reden und auf Plakaten Frieden und Freiheit für alle politischen Gefangenen in Iran forderten. Vor allem verlangten sie Freiheit und Rechte für Frauen.

„Eine Gesellschaft ohne Freiheit von Frauen ist nicht denkbar“, sagte eine Rednerin am Opernplatz. Die Versammelten riefen „Nieder mit der islamischen Republik in Iran“ und forderten internationale Solidarität.

Im Verlauf der Demonstration kam es zu Zwischenfällen. Wie die Polizei auf Anfrage berichtete, wurde ein Mann angegriffen, der am Goetheplatz Protestierende fotografierte. Als die Kamera zu Boden fiel, lief ein anderer Mann damit weg, verfolgt von einer wütenden Menge, die einen Spion des Regimes vermutete. Videoaufnahmen zeigen Gerangel vor einem Geschäft in der Goethestraße; Polizisten schützen einen Mann im Ladeneingang.

Anlass der Proteste am Samstag in der ganzen Bundesrepublik war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die islamische Kleiderordnung in Iran von der Sittenpolizei festgenommen worden und später zu Tode gekommen war.

Einen weiteren Vorfall in Frankfurt hätten zwei Männer angezeigt, die wegen des Schwenkens einer iranischen Flagge angegriffen worden seien, berichtete die Polizei. Am späteren Abend schließlich warfen zwei Männer nach Polizeiangaben Brandsätze in den Eingangsbereich des Generalkonsulats der Islamischen Republik Iran, die aber nur eine Fußmatte „mittels Feuer beschädigt“ hätten. Der Staatsschutz der Frankfurter Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen. ill