Frankfurt: Geschichten über Ausgrenzung erzählen

Von: Anja Laud

Rahel Berhanu (re.) und Saba Afeworki organisieren das Festival „Stories of Color – Schwarz bewegt“. © Renate Hoyer

Das Frankfurter Literatur- und Kulturfestival „Stories of Color“ gibt schwarzen Kulturschaffenden eine Stimme.

Wie fühlt es sich an, aufgrund der eigenen Hautfarbe tagtäglich in der weißen Mehrheitsgesellschaft mit Stereotypen oder offenem Rassismus konfrontiert zu werden? Wie ist es, als „Person of Color“ (POC) stets alle Blicke auf sich zu ziehen, weil die eigene Hautfarbe dunkler als die der anderen ist? Mit Fragen wie diesen befasst sich das Literatur- und Kulturfestival „Stories of Color – Schwarz bewegt“, das am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, auf dem Römerberg im Kunstverein und in der benachbarten Schirn gefeiert wird. Und es geht nicht nur um Diskriminierung, es geht auch um Solidarität und „radical self care“, radikale Selbstfürsorge.

Dass die Schwarze Autorin Jasmina Kuhnke die Frankfurter Buchmesse 2021 boykottierte war für Rahel Berhanu der Grund, noch im selben Jahr kurzfristig ein Literatur- und Kulturfestival zu organisieren, bei dem Schwarze Autor:innen ihre Bücher vorstellen und mit ihren Leser:innen in einem geschützten Raum zusammenkommen können. „Es hat mich empört, dass sich rechte Verlage auf der Messe präsentieren dürfen, eine Schwarze Autorin aber ihren Besuch absagt, weil sie sich dort deswegen nicht sicher fühlt“, sagt die Frankfurterin.

Die „Stories of Color“, die 2021 zunächst klein begannen, zogen im September vergangenen Jahres bereits rund 500 Menschen in Kunsthalle und Schirn, über 30 Autor:innen und Künstler:innen standen auf den Bühnen. Hinter dem Festival steht der Verein „BOBA Cities“, der es sich zum Ziel macht, mehr Sichtbarkeit für Schwarze Kulturschaffende und Selbstständige zu schaffen. Gegründet wurde er von Saba Afeworki, die zusammen mit Rahel Berhanu und Helen Manna das Festival organisiert.

Auf der Website von „Stories of Color“ findet sich eine Stadtkarte von Frankfurt, auf der User:innen einen Überblick über die Vielfalt von „Black-owned-Businesses“ (BOB), also Unternehmen und Geschäften von Schwarzen Menschen, verschaffen können. Entwickelt hat sie Saba Afeworki. Ziel sei es zugleich, so die Frankfurterin, diese zu vernetzen, um Synergien zu bilden.

„Solidarität“ ist der Titel, unter dem auch das diesjährige Literatur- und Kulturfestival steht. Es bietet an beiden Tagen einen Mix aus Lesungen, Poetry Slams, Diskussionsrunden, Musik und Workshops etwa zu Rassismus und frühkindlicher Erziehung. Letztere sind zum Teil nur für „Persons of Color“, damit diese unter Ausschluss der weißen Mehrheitsgesellschaft frei ihre eigenen Geschichten erzählen können. Die anderen Veranstaltungen stehen allen offen, die sich für die Autor:innen und Themen interessiert.

„Stories of Color“ öffnet am Samstag um 12 Uhr im Kunstverein mit einer Podiumsdiskussion zur Frage „Wie können wir Solidarität fördern?“. Danach schließen sich Lesungen an. Die Autorin und Theatermacherin Mirrianne Mahn, die für die Grünen im Stadtparlament sitzt, stellt beispielsweise von 14.30 Uhr „People of Deutschland“ vor, ein Buch, in dem sie als Co-Autorin über Erfahrungen Schwarzer Frauen schreibt. Um 17 Uhr präsentieren Delia Jarrett-Macauley und Eleonore Wiedenroth-Coulibaly die im April erschienene Anthologie „Neue Töchter Afrikas“, in der 30 Schwarze Schriftstellerinnen zu Wort kommen. Eine von ihnen ist die britische Autorin Jarrett-Macauley, Wiedenroth-Coulibaly hat das Buch ins Deutsche übersetzt. Der erste Festivaltag endet mit einer „Performance Night“ im Foyer der Schirn, in der den Besucher:innen bis 2 Uhr morgens Gesang, Tanz, Comedy und After-Show-Party geboten werden.

Am Sonntag, 17. September, geht es um Kinder und Erziehung. Die „Black Dads“, die die Wahrnehmung Schwarzer Menschen und speziell Schwarzer Väter positiv verändern wollen, sind etwa von 11 Uhr an dabei. Und die Autorin Regina Feldmann stellt von 12.30 Uhr ihr Kinderbuch „Kami und Mika“ vor, in dem alle so sein dürfen, wie sie sind. Das Festival endet um 14 Uhr mit einem Roundtable, bei dem es um die Frage geht, wie Solidarität für Frauen in marginalisierten Communitys geschaffen und ihre politische Teilhabe gefördert werden kann.

Eleonore Wiedenroth-Coulibaly (l.) erhielt für ihr Engagement den Tony-Sender-Preis. © Michael Schick

Stadtverordnete Mirrianne Mahn ist als Autorin dabei. © peter-juelich.com