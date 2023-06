Frankfurt: Gemeinsam für eine saubere Zeil

Von: Sabine Schramek

Beim großen City-Aufräumen mit Zangen, Mülltüten und Straßenstaubsaugern sollen möglichst viele Bürger:innen mitmachen.

Drei Stunden lang haben am Mittwoch Passant:innen, Berufstätige und Geschäftsleute die Zeil geputzt. Aufgerufen zum „City Cleanup“, dem städtischen Putztag, hatten das City- und Stadtteilmarketing, die Stabsstelle Sauberes Frankfurt, die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) und das GWR Recyclingzentrum. Mit dem Rapper Sign kam gute Stimmung auf.

„Lasst uns den Arsch hochkriegen von Preungesheim bis Frankfurt West“ ruft Sign auf, die Stadt sauber zu halten. „Lasst uns einfach machen, wieder miteinander“ rappt der junge Frankfurter, während Leute mit Holzzangen und Mülltüten Kippen, Unrat und Müll sammeln. Kaugummi-Entfern-Maschinen dampfen und schäumen. Straßenstaubsauger saugen Dreck aus Fugen. Ein sogenannter Kleinwasserwagen reinigt das Pflaster.

Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) macht klar, dass die FES rund um die Uhr im Einsatz ist, überall Mülleimer hängen, dass aber auch die Bürgerinnen und Bürger gefordert sind, die Innenstadt sauber zu halten. „40 000 Besucher sind täglich auf der Zeil unterwegs, an Samstagen auch mal 70 000. Jeder will sie sauber haben, trotzdem liegt alles auf dem Boden.“

Kaugummis, die sich als schwarze Klumpen festsetzen, Kippen, die Grundwasser vergiften, Glas, Plastik und Lebensmittel an Treffpunkten wie der Konstablerwache, der Hauptwache und hinter der Kleinmarkthalle machen das Leben der Menschen, die dort wohnen, arbeiten und flanieren nicht angenehm.

Heute putzen alle zusammen. Cleanffm, das City- und Stadtmarketing, die FES sowie Mitarbeiter:innen von C&A, P&C und vom Teehaus Schnorr sind mit dabei. „Wir haben Kippen, Kronkorken, Plastik, Papier und Flaschen gesammelt“, zählen Beatrice Mai-Brunn und Daniel Kranich auf, die im Verkauf bei C&A arbeiten. „Das macht Spaß. Und wenn es etwas bewegt, ist es doch toll“, sagt Mai-Brunn. Kranich stimmt ihr zu: „Tue Gutes und sprich darüber. Dann geht’s auch weiter.“

Eduard Singer vom City- und Stadtmarketing hat nach 20 Minuten schon eine volle Tüte in der Hand und lässt alle reingucken. Eine kaputte Sandalette, jede Menge Verpackungen, Plastikteile, Taschentücher und nicht Identifizierbares ist dabei. „Ganz schön eklig“, findet er.

Stefan Röttele von der FES hat Zahlen für die Straße, über die stündlich bis zu 14 000 Menschen laufen, und die Umgebung. „An sieben Tagen der Woche wird mit zehn Mann aus Pickern, Straßenkehrern und Kehrmaschinen mit Frühschicht gearbeitet und außer sonntags in der Spätschicht mit zehn Mann“, berichtet er. Morgens wird auch nass gereinigt mit Schwämmen und Schrubbern. Markante Orte auf der Zeil sind der 24-Stunden Rewe im My Zeil, das Gibson, der Bauernmarkt auf der Konstablerwache, Feste auf der Hauptwache, in der Fressgass und auf dem Opernplatz. Starke Verunreinigungen findet die FES um die Kleinmarkthalle, wo es jetzt mehr Mülleimer gibt, an den Schnellrestaurants an der Konstabler- und der Hauptwache sowie im Anlagenring. „Vier bis fünfmal im Jahr gibt es eine Kaugummi-Grundreinigung mit 150 Grad heißem Wasser“, sagt er. Die Reinigung der knapp 20 000 Quadratmeter großen Fläche kostet 130 000 Euro im Jahr.