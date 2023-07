AWO-Minijob ohne Gegenleistung: Zübeyde Feldmann zu Geldstrafe verurteilt

Von: Sandra Busch

Zübeyde Feldmann mit ihren Anwälten Alexander Rumpf (links) und Tobias Groscurth (rechts). m. schick © Michael Schick

Zübeyde Feldmann wird wegen Beihilfe zur Untreue zu einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen verurteilt. Sie wäre vorbestraft, sollte das Urteil rechtskräftig werden.

Frankfurt - Das Urteil nimmt Zübeyde Feldmann regungslos auf. Es ist kurz vor halb elf am Montagmorgen, als die Richterin des Amtsgerichts die Noch-Ehefrau von Ex-Oberbürgermeister Peter Feldmann wegen Beihilfe zur Untreue schuldig spricht. Sie wird zu 110 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt, also zu einer Geldstrafe von 3300 Euro. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, wäre die 37-Jährige vorbestraft. Tobias Groscurth, einer ihrer beiden Anwälte, kündigte nach der Urteilsverkündung an, in Berufung oder in Revision gehen zu wollen.

Im Prozess gegen Zübeyde Feldmann in Frankfurt geht es um einen Minijob

In dem Prozess ging es um einen Minijob Feldmanns als Betreuerin beim Förderverein des Wiesbadener AWO-Pflegezentrums Robert-Krekel-Haus. Die Staatsanwaltschaft hatte ihr vorgeworfen, von November 2014 bis April 2017 Geld für den Minijob – insgesamt 13 500 Euro – bekommen zu haben, ohne je dafür gearbeitet zu haben. „Ein Scheinarbeitsvertrag“, sagte Staatsanwalt Johannes Schmidt am Montag. „Der Angeklagten war bewusst, dass sie dafür keine Arbeitsleistung erbringen musste.“ Der Minijob sollte ihr einen zusätzlichen Gehaltsbestandteil verschaffen; Feldmann hatte zur selben Zeit einen 30-Stunden-Vertrag mit der AWO als Trainee in Frankfurt abgeschlossen. „Sie war damals kurz vor Ende des Studiums“, sagte Schmidt. Dann auch noch zum Traineeprogramm in Frankfurt einen zusätzlichen Minijob in Wiesbaden zu erfüllen, „war unrealistisch“. Auch sei im Vertrag keine Arbeitszeit angegeben, „das lässt stark an der Ordnungsmäßigkeit zweifeln“.

Unterschrieben ist der Vertrag von Hannelore Richter, der damaligen Geschäftsführerin der AWO Wiesbaden. Richter hatte im vorigen Jahr im Verfahren gegen den ehemaligen OB ausgesagt, der Richter dieses Verfahrens war am Montag als Zeuge geladen. Hannelore Richter habe damals ausgeführt, Zübeyde Feldmann habe eine muslimische Seelsorge aufbauen sollen, sagte er. Dazu sei es aber nie gekommen, der Minijob „sei ihr dann durchgerutscht“. Sie habe sich als Frau dargestellt, die „sehr busy“ war und viele Projekte verfolgte.

Staatsanwaltschaft forderte im Prozess 140 Tagessätze, die Verteidigung Freispruch

Die Staatsanwaltschaft forderte 140 Tagessätze à 30 Euro, die Verteidigung plädierte auf Freispruch. „Es geht darum, was Frau Feldmann zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses wusste“, sagte Anwalt Alexander Rumpf. Für ihn hat Richter Untreue begangen, „sie kannte das big picture“. Aber ob Feldmann dabei helfen wollte, Untreue am gemeinnützigen Verein zu leisten, „dazu haben wir hier nichts festgestellt“. Es gelte „im Zweifel für die Angeklagte“, solange es anders gewesen sein könnte. Dass da etwa eine Studentin einen Vertrag unterschrieben habe, „die Frau Richter auf den Leim gegangen ist, weil sie sich vielleicht hofiert oder geschmeichelt fühlte und Berufschancen sah“. Feldmann selbst äußerte sich während der drei Verhandlungstage nicht.

Das Gericht war am Ende davon überzeugt, dass Feldmann Beihilfe zur Untreue geleistet hat. Die Zeugenaussagen hätten gezeigt, dass Feldmann nie im Robert-Krekel-Haus gearbeitet habe. „Ich gehe auch davon aus, dass es das Projekt einer muslimischen Seelsorge so konkret nicht gab“, sagte die Richterin. Im Vertrag habe keine klare Jobbeschreibung gestanden, niemand habe etwas von dem Projekt gewusst. Außer einer Zeugin. Sie habe von solchen Bestrebungen berichtet, „sie konnte aber nicht einmal sagen, in welchem Jahrzehnt das war“.

Gericht ordnete im Urteil gegen Feldmann die Einziehung von 10.800 Euro an

Für die Richterin spricht auch einiges dagegen, dass der Minijob „durchgerutscht“ sei. Denn in einer Mail ein Jahr nach Vertragsabschluss hatte Feldmann bei Richter angefragt, ob sie die 450 Euro früher überweisen könne. „Wenn das von Anfang an anders geplant war, dann frage ich mich, wieso das einfach so weiterläuft.“

Über die Geldstrafe hinaus ordnete das Gericht die Einziehung von 10 800 Euro an, die Feldmann zu Unrecht eingenommen hat. (Sandra Busch)