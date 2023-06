Frankfurt: Geld sammeln für CSD

Thomas Metzmacher und der Hauptgewinn: Ein rosa Fahrrad. Rueffer © Rainer Rüffer

Bunte Vögel, Dragqueens und ein Fernsehkoch auf dem Grüne- Soße-Festival

Mit Charme, Anmut und ganz in Grün verkauft die amtierende Grüne Soße Königin Angela I. aus einem Champagnerkübel bunte Karten. Für sieben Euro inklusive eines Loses für ein rosarotes Fahrrad gibt es ein Frankfurter Kränzchen. Es dient einem guten Zweck, der Unterstützung des CSD. „Das läuft richtig gut“, erzählt sie in einer Pause, in der sie Grüne Soße isst.

Tanja und Alexander Huck von der gleichnamigen Bäckerei haben nicht nur 100 Frankfurter Kränzchen gespendet, sondern auch noch 400 für Patrick Hausmann gebacken, der sie ebenfalls gespendet hat. „Vier Leute haben je fünf Stunden daran gearbeitet“, verrät Huck, und Hausmann wollte auch seinen Teil zum Erhalt des CSD beitragen. „7 Euro auf dem Fest der 7 Kräuter ist ein gutes Zeichen, und der CSD ist Kult“, sagt er am Monatagabend beim Grüne-Soße-Festival auf dem Roßmarkt.

Als Paradiesvogel auf roten Pumps und mit Federkranz am Kopf ist Thomas Metzmacher von der Apfelweingastwirtschaft Zum Lahmen Esel im Publikum. „Zum ersten Mal. Das mache ich für Maja Wolff, die Organisatorin des Festivals “, sagt der Wirt, der sich eine Stunde lang hat schminken lassen.

Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU) erklärt auf der Bühne, die in Regenbogenlichter getaucht ist, die monarchische Geschichte des Frankfurter Kranzes, der die Krone symbolisieren sollte. „Der CSD feiert Demokratie, Freiheit und Vielfalt. Jeder soll leben und lieben, wie er will“, sagt er.

Drag Queen Tante Gladice und der queere Paradise Künstler Joely White präsentieren das dreistündige Programm. Vanessa P. stöckelt auf 14 Zentimeter hohen Plateau-Stilettos und parodiert „Love is Love“ von Culture Club. Comedian Johannes Scherer beginnt ernst. „In einem Land, in dem Drag Queens, die ein Kinderbuch vorlesen, mehr triggern als Rechtsextreme auf der Straße, Regenbogenflaggen mehr triggern als Reichskriegsflaggen und Gendersternchen in asozialen Netzwerken mehr triggern als Hakenkreuze, läuft etwas völlig schief“, wettert er und erntet viel Applaus. Als „Beyoncé in Lila“ tritt Evou auf. Die Wiesbadenerin, die in Berlin lebt und als Pop-Rock-Soul-Jazz-Shootingstar gehandelt wird, verpackt Sozialkritisches zuckersüß, mit gigantischer Stimme und perfekt minimalistischem Tanz.

Claus Wagner vom CSD Frankfurt ist froh, dass die Veranstaltung dieses Jahr überhaupt stattfinden kann. „Er ist eine Institution geworden. Ein Brauchtum, das gebraucht wird. Aktueller denn je“, und verweist auf verbrannte Regenbogenflaggen, Übergriffe und den immer wieder beschmierten Regenbogenkreisel. „Wir sind bunt und vielfältig. Wir lieben alle Menschen, egal was sie sind. Macht bitte keinen Unterschied“, sagt er.

Der junge Musiker MKSM, das für Maksim steht, spielt Geige und lässt das Publikum mitsingen. „Loving myself“ – mich selbst lieben – schallt es fröhlich über den Rossmarkt. Fernsehkoch Mirko Reeh bringt die Zuschauer zum Lachen und Staunen, als er erst Frankfurter Kranz-Tiramisu mit flotten Sprüchen auf der Bühne live zaubert und dann mit Tante Gladice singt. „Uff’n Frankfurter Kranz kimmt ka Grie Soß“, bevor ein großer echter Frankfurter Kranz versteigert wird für 125 Euro.