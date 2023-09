Frankfurt: Kundgebung gegen Gewalt im Kreißsaal

Von: Christoph Manus

Kundgebung gegen „Gewalt in der Geburtshilfe“ auf dem Römerberg in Frankfurt. © Renate Hoyer

Mehrere Gruppen fordern bei einer Kundgebung vor dem Römer eine bessere Geburtshilfe und weniger Sparmaßnahmen. Sie beklagen massive Übergriffe im Kreißsaal.

Die Sonne knallt, auf dem Römerberg ist eher wenig los, Vanessa Borowski gelingt es trotzdem, sich Gehör zu verschaffen. „Das geht euch alle an auf diesem Platz!“, ruft die Frankfurterin laut. Und spricht über Missstände in der Geburtshilfe, über Übergriffe, die sie selbst habe erleiden müssen. Die Geburt ihres Kindes sei der schönste und schlimmste Tag ihre Lebens gewesen, sagt die junge Frau. Ihr Kind kommt gesund zur Welt. Doch was ihr und ihrem Mann im Krankenhaus erfährt, belastet sie noch viele Monate danach extrem.

Borowski schildert bei der Kundgebung, die auf das Thema Gewalt im Kreißsaal aufmerksam machen und Veränderungen anstoßen will, zum einen eine große Respektlosigkeit. Als sie mit unfassbaren Schmerzen nach vielen Stunden Wehen mit ihrem Mann ins Krankenhaus gekommen sei, habe eine Ärztin sie angeblafft, „hören Sie auf zu schreien!“. Auf die Bitte nach einer PDA, einer regionalen Betäubung, habe sie gesagt, „ich entscheide!“– und ihr auch später immer wieder vermittelt, sie habe gar nichts zu melden, etwa indem sie in der dritten Person über sie sprach statt mir ihr. Auch die Hebamme habe sich nicht für sie eingesetzt.

Später habe sie dann doch eine PDA erhalten, woraufhin die Wehen aussetzten. Das daraufhin gegebene Oxytocin habe einen „Wehensturm“ ausgelöst. Ihr Kind sei dann per Notkaiserschnitt zur Welt gekommen, ohne dass ihr die Ärzte klargemacht hätten, wieso das nötig sei.

Hilfe Telefonische Beratung nach schwieriger und belastender Geburt bietet der Verein „Motherhood“ mit der „Internationalen Gesellschaft für Pränatale und Perinatale Psychologie und Medizin“ unter 0228 / 92 95 99 70 an. Das Hilfetelefon ist mittwochs, 12 bis 14 Uhr, donnerstags, 19 bis 21 Uhr, besetzt. Kontakt zu „Gewaltfreie Geburtshilfe“ per E-Mail an gewaltfreiegeburt@gmail.com

Mehr Personal gefordert

Borowski will sich das Geschehene nicht gefallen lassen. Sie geht, wie sie auf der Kundgebung berichtet, juristisch gegen das Krankenhaus vor, dem sie unter anderem eine Vernachlässigung der Aufklärungspflicht vorwirft. Und sie will anderen Frauen helfen, denen es wie ihr ging. Ihre Erlebnisse im Krankenhaus seien leider alles andere als ein Einzelfall, sagt sie. Die Initiative„Gewaltfreie Geburt“, die die Kundgebung angemeldet hat, schätzt gar, dass jede dritte Frau im Kreißsaal Gewalt und Missbrauch erfahre. Für Borowski ist klar: „Die Umstände müssen sich ändern, damit alle in einem gesunden Rahmen im Krankenhaus gebären können“.

Der Verein „Motherhood“, der am Samstagnachmittag mit der Initiative „Gewaltfreie Geburt“ und den Gruppen „Traumageburt“ und „Schatten und Licht“ auf die Missstände aufmerksam macht, fordert etwa eine viel bessere Betreuung, mehr Personal im Kreißsaal, kämpft gegen einen Sparkurs in diesem Bereich. Die Gruppe dringt aber auch etwa darauf, dass es zu weniger Kaiserschnitten komme. Saskia Riemer von „Gewaltfreie Geburt“ will auch einen Bewusstseinswandel erreichen, dazu einen Dialog mit Kliniken, Hebammen, allen Beteiligten in der Geburtshilfe. In den Kliniken müsse es etwa Supervision und Reflexionsarbeit zum Thema geben.