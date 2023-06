Frankfurt: Gebührenerhöhung trifft auch Mieter und Mieterinnen

Von: Thomas Schmidtutz

Karl Mühlberger. Foto: enrico sauda © enrico sauda

In einem Mehrfamilienhaus in Sachsenhausen steigen die Kosten für die Straßenreinigung pro Wohnung um 100 Euro

Der Unmut bei vielen Frankfurter Hausbesitzer:innen ist nach wie vor groß: Sie sollen von Juli an mehr für die Straßenreinigung zahlen. Deutlich mehr. Betroffen ist auch Karl Mühlberger. „Bei mir steigt die Summe von 2114 auf 2843 Euro, das sind plus 34 Prozent“, schimpft er. Mühlberger besitzt die Immobilie in der Schweizer Straße 8 unweit des Museumsufers. „Da sagt die Stadt, es müsse wegen des Museumsufers sauber sein.“ Deswegen ist die Schweizer Straße in Reinigungsklasse VI eingestuft, was bedeutet, dass zweimal täglich und am Wochenende einmal gereinigt werden muss.

Für Mühlberger ist das sehr ärgerlich, für seine Mieter:innen noch mehr. „Ich habe sechs Mietparteien. Bei jeder von ihnen steigen die Nebenkosten jetzt um 100 Euro jährlich. Das kann man sich doch nicht gefallen lassen“, sagt der Vermieter. Er hat, wie viele andere Hausbesitzer etwa in der Höchster Altstadt, Widerspruch gegen die Erhöhung eingelegt.

Andreas Becker ärgert sich ebenfalls über das Vorgehen. Sein Haus ist eines von 14 in der Raugasse, bei denen die Stadt kräftig draufgeschlagen hat. „Dies ist ein kleines Gässchen, das vor allem als Parkraum für die Anwohner dient“, sagt der Höchster. „Eine Reinigung ist hier gar nicht möglich, eben weil es Parkplätze sind.“ Die Reste der Silvesterböller hätten dort Ende Januar noch herumgelegen – jetzt sollen die Mieter:innen statt für eine Reinigung pro Woche für zwei Reinigungen zahlen, dabei erfolge weder die eine noch die andere. Die Hochstufung von Klasse 1 in Klasse 2 verdoppelt die Kosten von 1,96 auf 2,92 Euro pro Jahr und Quadratmeter.

Bei der Stadt bittet man um Verständnis. Seit Corona hielten sich Menschen mehr im Freien auf und hinterließen dort ihren Dreck. Die FES habe schon in der Vergangenheit mehr gereinigt, als die Stadt bezahlt habe. Der Dreck werde um die Ecke geweht und liege dann in einer Anwohnerstraße.

Die Stadtverordnetenversammlung hat deshalb etwa 100 Straßen in neue Reinigungsklassen eingruppiert. Da nicht alle Anpassungen für alle betroffenen Liegenschaften zum Stichtag 1. Januar ins Buchungssystem eingepflegt werden konnten, wurden erst Ende Mai, Anfang Juni Änderungsbescheide versandt.

„Diese Bescheide gelten rückwirkend ab Januar“, erläutert Michael Eickenboom vom Umweltamt. Allerdings habe die Stadt in den meisten Fällen die Reinigungsklasse lediglich um eine Stufe angehoben, also etwa von 1 auf 2, wie im Fall von Andreas Becker.

Anders ist das bei Karl Mühlberger. Sein Haus liegt an zwei Straßen, der Städel- und der Schweizer Straße. Die Städelstraße befand sich bislang in Reinigungsklasse 1. Das bedeutet: einmal kehren pro Woche, macht 1,96 Euro pro Quadratmeter. Jetzt fällt sie in Kategorie 3 – fünf Reinigungen wöchentlich, 9,80 Euro pro Quadratmeter und Jahr.

Auch die Schweizer Straße soll sauberer werden. Von Klasse 3 wurde sie um drei Stufen angehoben auf Klasse 6. Das bedeutet, zusätzlich zur täglichen Reinigung kommt der Besenwagen am Wochenende einmal vorbei. Der Preis steigt entsprechend von 9,80 Euro auf 13,72 Euro pro Quadratmeter. Mühlbergers Rechnung – rund 700 Euro mehr im Jahr – hängt nicht nur von der tatsächlichen Länge seines Bordsteins ab, sondern auch von der Breite des an dieser Stelle großzügigen Bürgersteigs.

Gregor Weil, Geschäftsführer von Haus und Grund in Frankfurt, rät Betroffenen, Einspruch gegen die Gebührenerhöhung einzulegen. „Das ist bis zu vier Wochen lang möglich“, erklärt er. Der dann erfolgende Widerspruchsbescheid der Stadt enthalte die Begründung für die Gebührenerhöhung – und diese Begründung wiederum sei der Punkt, den man notfalls vor Gericht prüfen lassen kann.

Alles in allem jedoch stehen nach Einschätzung des Experten die Chancen auf einen Sieg vor Gericht für die Hausbesitzer:innen nicht besonders gut. Bei ihm seien bislang auch keine Beschwerden eingegangen, berichtet Weil.