Frankfurt: Gastgewerbe hat weiter zu kämpfen

Von: Christoph Manus

Nicht nur auf dem Römerberg ist wieder viel mehr los als vor der Pandemie. Die Gastro- und Hotelbranche in Frankfurt hat dennoch Probleme. © dpa

Der Tourismus läuft wieder, viel mehr Menschen kommen in die Stadt. Hotels und Lokale haben trotzdem Probleme. Nach einer Umfrage der IHk Frankfurt fürchten viele gar die Insolvenz.

Obwohl Frankfurt wieder fast so viele Tourist:innen und Geschäftsreisende wie vor Ausbruch der Pandemie verzeichnen kann, haben viele Betriebe des Gastgewerbes weiterhin große Probleme. Das geht aus der Saisonumfrage Tourismus der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt unter 200 Mitgliedsunternehmen in Frankfurt, dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis hervor.

Die Stimmung in der Branche hat sich durchaus verbessert; der Geschäftsklimaindex weist erstmals seit Frühjahr 2019 einen positiven Wert aus. Viele Betriebe berichten aber nach wie vor von finanziellen Problemen. 15 Prozent könnte nach eigenen Angaben sogar die Insolvenz drohen.

Zu schaffen machen den Betrieben den Umfrageergebnissen zufolge unter anderem die hohen Preise für Energie, Lebensmittel und Rohstoffe. Fast drei Viertel nennen diese als größtes Risiko für das künftige Geschäft; 69 Prozent beklagen hohe Arbeitskosten, 65 Prozent den Fachkräftemangel.

Keine Rolle in der Umfrage spielten offenbar die stark gestiegenen Hotelkapazitäten. Im März gab es 279 Beherbergungsbetriebe in der Stadt mit zusammen 62 662 Betten, so vielen wie nie. Noch kommen aber nicht genug Tourist:innen, um diese Hotels ausreichend zu füllen. Die städtische Tourismus- und Congress-Gesellschaft schätzte die durchschnittliche Zimmerauslastung jüngst auf etwa 52 Prozent.

Besser sieht es den Angaben zufolge in der Reisewirtschaft, also etwa bei Reiseveranstaltern, Reisebüros und touristischen Transportunternehmen, aus. Für diese sieht die IHK die Krisenjahre inzwischen als überwunden an. cm