„Auf Wohnungsnot aufmerksam machen“: Aktivist:innen besetzen Haus im Gallus

Von: Niklas Hecht

In Frankfurt-Gallus haben Aktivisten ein Haus besetzt. © frankfurter-info.org/„Freiräume statt Glaspaläste“

Im Gallus besetzen Aktivist:innen ein Haus. Mit der Aktion wollen sie auf die prekäre Wohnsituation vieler Menschen in Frankfurt hinweisen.

Frankfurt - Aktivist:innen des Kollektivs „Freiräume statt Glaspaläste“ haben im Stadtteil Gallus in Frankfurt ein Haus besetzt. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, drangen die Besetzer:innen am Samstag (3. Dezember) gegen 15 Uhr in das Gebäude ein. Es habe friedliche Gespräche mit den Aktivist:innen gegeben, eine Räumung habe die Polizei nicht vollzogen, da der Mieter der betroffenen Wohnungen bislang nicht erreichbar gewesen sei. In dem Haus in der Günderrodestraße stehen nach Angaben der Polizei mehrere Wohnungen leer.

Der Webseite frankfurter-info.org sagten die Aktivist:innen, dass sie mit der Besetzung „auf die Wohnungsnot und die prekäre Wohnungspolitik der Stadt Frankfurt aufmerksam machen“ wollten. Die Anwohner:innen des Gallus seien täglich mit Gentrifizierung und der Verschärfung der Energie und Lebenshaltungskosten konfrontiert.

Aktivist:innen besetzen Haus in Frankfurt: „Mit Menschen ins Gespräch kommen“

In dem besetzten Gebäude möchten die Aktivist:innen nach eigenen Angaben Ausstellungen, Diskussionen und Workshops anbieten. „Damit wollen wir über die aktuelle Situation zu Wohnen und Leben im Gallus informieren und mit Menschen ins Gespräch kommen“, zitiert frankfurt-info.org das Kollektiv. Vor der Besetzung hatte es in Frankfurt am Samstag mehrere Demonstrationen gegen Wohnungsnot und hohe Mieten gegeben. (nhe)

