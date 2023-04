Frankfurt Furies: Begeisterung für Cricket verbreiten

Von: Timur Tinç

Schienbeinschoner und Fanghandschuhe müssen als Ausrüstung getragen werden. © Monika Müller

Die Frauen des Frankfurter Cricket Clubs sind amtierende deutsche Meisterinnen und wollen in der am 29. April startenden Saison ihren Titel verteidigen. Viel mehr noch kämpfen sie für bessere Bedingungen für ihre Sportart.

Anuradha Doddaballapur hat ihre Mitspielerinnen in einem Halbkreis vor sich aufgestellt. Die 36-Jährige hält ein Schlagholz, Bat genannt, in der Hand. Dann wirft eine Mannschaftskameradin ihr den kleinen Ball zu, und Doddaballapur schlägt ihn zu einer anderen, die ihn fangen muss. Es handelt sich um eine Aufwärmübung für die Cricketspielerinnen des Frankfurter Cricket-Clubs (FCC) bevor das Training intensiviert wird. Die Furies, wie sie sich nennen, sind amtierende Deutsche Meisterinnen. Am 29. April steigen sie in die Saison in der Region West der Bundesliga gegen die Frauen des SV Sachsenhausen Skyliners ein, die sich erst vor einem Jahr gegründet haben.

Trainiert und gespielt wird auf einem Sportplatz auf dem Universitätsgelände in Ginnheim. „Es sieht nicht besonders schön aus“, sagt Doddaballapur, die Trainerin, Kapitänin und Managerin in einem ist. Es sei ein ständiger Kampf mit der Stadt, die mal das Gras ordentlich, mal nicht schneide. Immerhin hat der Platz in der Mitte einen Streifen aus Kunstrasen, den sogenannten Pitch, der 20,12 Meter lang ist.

Dort spielt sich das Duell zwischen Werferin und Schlagfrau ab. „Für Cricket in Deutschland ist das noch einer der besseren Plätze“, sagt Doddaballapur. Zumal es auch eine eingezäunte Schlaganlage in unmittelbarer Nähe gibt, wo sie und ihr Team zusätzlich üben können. In anderen Städten wird zum Teil auf einem Fußballfeld gespielt und eine Matte als Pitch ausgerollt.

Der mit Abstand beste Platz befindet sich in Krefeld, wo sich die deutsche Nationalmannschaft zu Lehrgängen trifft. Doddaballapur ist die Kapitänin, an diesem Wochenende coacht die 36-Jährige mit Stephanie Frohnmayer das erste deutsche U-15-Mädchenteam, das an der Europaschule in Bad Vilbel gegen die Schweiz spielt. „Um international auf ein höheres Niveau zu kommen, braucht es noch mindestens acht bis zehn Jahre“, glaubt Doddaballapur.

In ihrem Heimatland Indien ist Cricket die Sportart Nummer eins. Schon als kleines Mädchen spielte sie in Davanagere im Bundesstaat Karnataka überall und in der Schule auf professionellem Niveau. 2008 ging sie zum Studium nach England an die Newcastle Universtiy und kam 2011 nach Frankfurt an die Goethe Uni, um ihren Doktor in Kardiovaskulärer Biologie zu machen. Einige Jahre spielte sie bei den Männern mit, ehe sie die Sache selbst in die Hand nahm und 2015 die Frauenmannschaft des FCC gründete, indem sie Gleichgesinnte über die sozialen Netzwerke gewann.

Anfängerinnen ab 13 Jahren sind bei den Furies jederzeit willkommen. Jede Gelegenheit, wie etwa die Europäischen Wochen des Sports, wird genutzt, um Mädchen und Frauen die Sportart bei einem Probetraining näher zu bringen. Trotzdem bleibt Cricket in Deutschland eine absolute Nischensportart. Während es bei den Männern wegen vieler Geflüchteter aus Pakistan oder Afghanistan mittlerweile rund 6000 Spieler gibt, ist die Zahl der Frauen mit rund 250 überschaubar.

Erfunden wurde Cricket in England im 16. Jahrhundert, in den Ländern des Commonwealth ist es weit verbreitet. Die deutschen Frauen liegen in der Weltrangliste auf dem 26. Rang. Neben der ausbaufähigen Infrastruktur fehlt es schlicht und einfach an Geld. Alles läuft ehrenamtlich. „Es verlangt viel Aufopferungsbereitschaft“, sagt Doddaballapur.

Cricket in Frankfurt Den Frankfurter Cricket Club (FCC) gibt es seit 1974. Die Frauen-Abteilung seit 2015. Das Team von Anuradh Doddaballapur hat 2021 und 2022 den deutschen Meistertitel gewonnen. Die neue Saison startet für die Furies am 29. April mit einem Heimspiel gegen SV Sachsenhausen Skyliners. Außerdem spielen sie gegen die TSG Niederrad, Cologne International Cricket Club, Royal Brussels Cricket Club und SC Bayer Uerdingen. Gespielt und trainiert wird auf dem Sportgelände der Goethe-Uni ausgetragen, Ginnheimer Landstraße 37. Kontakt zum Verein ist möglich unter: www.frankfurt-cricket.de. Neben dem FCC wird in Frankfurt Cricket beim SV Sachsenhausen der TSG Niederrad und beim MSC Frankfurt gespielt. Kontaktdaten gibt es auf der Homepage des Deutschen Cricket-Verbands: www.cricket.de. tim

Seit November trainieren die FFC-Frauen einmal in der Woche in einer Schulturnhalle, in den Wintermonaten nutzten sie jede Gelegenheit, um an Hallenturnieren teilzunehmen. Diesen Winter waren sie am Tegernsee, seit Anfang April sind sie auf dem Sportgelände der Goethe-Universität dienstagabends und samstagvormittags aktiv.

„Zeit und Platz sind immer ein Thema“, sagt Doddaballapur. Es seien schon Leute auf den FCC zugekommen und wollten Mitglied werden, um an Samstagen den Platz zu nutzen. „Das sind aber unsere Spieltage. Und sonntags spielen die Männer.“

Vorige Saison mussten die Frauen des FCC bis nach Brüssel fahren – weil den Belgierinnen im eigenen Land die Gegnerinnen fehlen, dürfen sie in der Bundesliga mitmachen.

Im Kader der Furies stehen derzeit 18 Spielerinnen aus unterschiedlichsten Nationen, darunter sieben gebürtige Deutsche. Eine gute Quote für Cricket, das mehrheitlich von Frauen aus Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Afghanistan betrieben wird. Karina Kirmeier ist seit eineinhalb Jahren dabei. „Ich habe in Köln angefangen Cricket zu spielen“, erzählt sie. „Ich bin da per Zufall drauf gekommen.“

Vor einer Bar in Köln habe sie Leute nach Hobbys gefragt, so nahm das Ganze seinen Lauf: sonntags das erste Training, den darauffolgenden Samstag das erste Spiel. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, sagt die 25-Jährige. „Es macht einfach Spaß: werfen, fangen, schlagen. Man kommt immer zum Zug.“ Es sei eine besondere, positive Atmosphäre im Gegensatz zum Fußball, den Kirmeier früher gespielt hat.

Zehn Partien an fünf Wochenenden stehen für die Furies bis zum 29. Juli an; das Finalturnier steigt am 19. und 20. August. Voriges Jahr fand es in Frankfurt statt, unter den Zuschauer:innen waren sogar Vertreter des indischen und des irischen Konsulats. „Wir hatten 80 Leute da, die meisten waren Familie und Freunde, aber so viele habe ich noch nie bei einem Cricketspiel in Deutschland gesehen“, sagt Doddaballapur und lacht.

Sie hofft in den nächsten Jahren auf mehr finanzielle Unterstützung, damit auch ein paar Reisen möglich sind und sich die Frauenabteilung des FCC Stück für Stück professionalisieren kann.

Kapitänin und Trainerin Anuradha Doddaballapur. © Monika Müller

Der Ball wiegt zwischen 155,9 und 163 Gramm. © Monika Müller