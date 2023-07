Frankfurt: Freudenpost für über tausend Bedürftige

Von: Steven Micksch

Teilen

Anette Bogdan hilft, die Gutscheine zu verschicken. © Frankfurter Rundschau

Die Carls-Stiftung und die FR-Altenhilfe überraschen wieder die Klientinnen und Klienten der Altenhilfe mit zusätzlichen Gutscheinen für eine Supermarkt-Kette. So hoch wie diesmal war die Gutscheinsumme noch nie.

Wenn schöne Dinge regelmäßig passieren, könnte man Gefahr laufen, sie für selbstverständlich zu nehmen. Seit 2021 schenkt die Carls-Stiftung mit Sitz in Königstein im Taunus den knapp 1100 Haushalten, die an Weihnachten und Ostern Beihilfe durch die FR-Altenhilfe bekommen, zusätzlich zur jährlichen Spende noch einen Einkaufsgutschein. Und auch jetzt dürfen die Empfängerinnen und Empfänger sich wieder über eine Zuwendung freuen.

Im Dezember 2021 gab es den ersten Gutschein für die Supermarktkette Rewe. Ulrike Soeffing, Vorstandsvorsitzende der Carls-Stiftung, wollte mehr tun, als nur zu spenden. Schließlich kam man auf die Idee der Gutscheine, die sich bis heute bewährt hat.

Spenden Überweisungen erbitten wir an: „Not gemeinsam lindern“ Alten- und Weihnachtshilfe der Frankfurter Rundschau e.V. Frankfurter Sparkasse IBAN: DE35 5005 0201 0000 9236 30 BIC: HELADEF1822 oder Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE27 5502 0500 0008 6228 00 BIC: BFSWDE33MNZ Über die Website fr-altenhilfe.de können Sie sich informieren, wie der Verein Menschen in Not unterstützt. FR

In diesem Sommer ist die Gutscheinsumme so hoch wie noch nie. 100 Euro bekommt jeder Haushalt in den kommenden Tagen. Dabei gab die Carls-Stiftung 27 500 Euro für die Aktion und die restlichen 82 500 Euro kamen direkt von der FR-Altenhilfe selbst. „Da wir in 2022 ein besonders gutes Spendenjahr verbuchen konnten, halten wir es für angebracht, in Zeiten von gestiegener Inflation und zusätzlichen immensen Verteuerungen gerade im Bereich Lebensmittel unseren Schützlingen zusätzliche Hilfe zukommen zu lassen“, sagt Christoph Wieland, der mit Ruth Klesel die Organisation der Aktionen der Altenhilfe übernimmt.

In den zurückliegenden Tagen wurden die 1100 Gutscheinkarten mit einem Anschreiben in entsprechend viele Umschläge gesteckt. Am heutigen Freitag gehen sie auf den Postweg, damit sich viele Menschen über eine sommerliche Aufmerksamkeit freuen können.