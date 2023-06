Frankfurt: Forderung nach Mehr Geld zum Toben

Von: Katja Sturm

Schwierig ist es laut Verein, Helferinnen und Helfer für die Betreuung der Kinder zu gewinnen. © Rolf Oeser

Der Verein Abenteuerspielplatz Riederwald lädt am Samstag zum City-Spielefest an die Hauptwache - und bittet die Stadt um höhere Zuschüsse. So müssen etwa vier veraltete Spielmobile ersetzt werden.

Ein paar Kinder kreischen vor Vergnügen. Beim Bungee-Jumping überschlägt sich ein kleines blondes Mädchen beeindruckend gekonnt, und auf dem Hüpfkissen nebendran, auf dem solche Salti untersagt sind, scheint das Herumtollen den Jüngsten, den strahlenden Gesichtern und dem Lachen nach, trotzdem viel Spaß zu machen. Der Abenteuerspielplatz (ASP) Riederwald hatte am Samstag seine im Stadtgebiet schon wohl bekannten gelb-roten Burgen an der Hauptwache aufgeschlagen, samt Bastelzelt und Kletterwand.

2010, erzählt der Vorsitzende Michael Paris, habe man mit dem City-Spielfest angefangen, um diejenigen, denen die Arbeit des Vereins trotz des fast 50 Jahre währenden Engagements für kindgerechtes Spiel im öffentlichen Raum bislang entgangen war, darauf aufmerksam zu machen. Die PR-Aktion zur beliebten Einkaufszeit verbanden die Verantwortlichen diesmal mit ihrer schon länger bestehenden Forderung nach einer erweiterten Förderung durch die Stadt. „Vier neue Spielmobile müssen her – denn die alten stinken ja so sehr!“, hieß das griffige Motto.

1991 waren mit vom Magistrat bewilligten Mitteln vier Fahrzeuge angeschafft worden, die mit ihren Dieselmotoren laut Paris zwar noch immer gut genug funktionieren, um sperriges Material, das nicht in die Sprinter passt, zu den jeweiligen Einsatzorten zu bringen, auch wenn die Abgaswerte der Oldtimer zu wünschen übrig lassen. Abgesehen davon, dass die Schüler:innen, Studenten und Studentinnen, die sich ehrenamtlich für den Abenteuerspielplatz einsetzen, die Mehrtonner mit ihren in der Regel nur für kleinere Autos geltenden Führerscheinen nicht lenken dürfen, sollte die präzis formulierte Bitte aber in erster Linie als gut einsichtiges Beispiel dafür dienen, warum sich die bisherige, projektbezogene Bezuschussung nach Meinung von Paris und Co überholt hat.

Für die Sommerferienaktion etwa, die der ASP am Main und am Opernplatz offeriert, und die 30 Jahre alt wird, erhalte man seit 1995 unverändert 78 000 Euro. Das reiche bei Weitem nicht, um sie zu finanzieren, zumal die Kosten durch die Inflation deutlich gestiegen sind. Allein für Strom und WCs seien etwa 10 000 Euro nötig, genauso viel für Transport und Container für die nächtliche Lagerung der Geräte. Dazu kommen Personalkosten für etwa 35 Helfer:innen, die man über den gesamten Zeitraum hinweg benötigt, um allein an Samstagen und Sonntagen jeweils etwa 3000 Kinder nicht nur aus Frankfurt, sondern auch aus Mainz oder Heidelberg zu bespaßen. Die Ehrenamtlichen erhalten zehn Euro pro Stunde, was pro Person 100 Euro am Tag ergibt und damit einen Betrag, der allein schon die städtischen Mittel übersteigt. Ohne Sponsoren und Gebühren für besonders attraktive Stationen ginge es demnach gar nicht.

Das Thema führt zum nächsten gravierenden Problem, das die Spielspezialisten seit der Pandemie plagt. Es fänden sich nicht genügend Freiwillige, die bereit sind, ihre Ferien mit dem Entertainment von Jungen und Mädchen zu verbringen. Früher habe man sich bei einem Vorbereitungsseminar aussuchen können, mit wem man zusammenarbeitet. Heute müsse man sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten nehmen, und die Schulung wurde auf einen Tag verkürzt, „weil die jungen Leute nicht mehr Zeit dafür investieren wollen“, sagt Paris. Trotz dieser Zugeständnisse muss der ASP wegen des Personalmangels öfter Anfragen nach dem Spielmobil ablehnen. Paris bestätigt, dass die Fahrzeuge dabei nicht das Problem darstellen, „die bekommen wir schon zusammen“. Aber mit mehr Geld ließe sich in vielerlei Hinsicht der Spielraum vergrößern.