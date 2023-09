Streit eskaliert: Axt-Angriff unter der Frankfurter Flößerbrücke

Von: Max Schäfer

Zwei Männer streiten sich unter der Flößerbrücke in Frankfurt. Einer soll eine Axt gezogen haben. 54-Jähriger schwer verletzt im Krankenhaus.

Frankfurt – An sonnigen Nachmittagen ist das Mainufer in Frankfurt immer einen Besuch wert. Statt gemütlich am Fluss zu spazieren, gerieten zwei Männer am Mittwochnachmittag, 6. September, um etwa 16.40 Uhr in einen Streit. Beim Kampf unterhalb der Flößerbrücke soll ein 26-Jähriger einen 54-jährigen Mann schwer verletzt haben. Das teilte die Polizei mit.

Eine Zeugin bemerkte den Konflikt und rief die Polizei. Beide Männer waren noch vor Ort, als die Beamten eintrafen. Der 54-Jährige erklärte den Polizisten, er sei mit einer Axt angegriffen worden. Er habe Verletzungen im Gesicht, am Kopf und an der Hand gehabt und sei in ein Krankenhaus gekommen, berichtete die Polizei. Die Verletzungen waren jedoch nicht lebensgefährlich, so dass der Verletzte das Krankenhaus noch am Mittwochabend verlassen konnte.

Nach Streit in Frankfurt: Polizei findet Opfer und mutmaßlichen Axt-Angreifer vor – und kann ihn festnehmen

Die Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter widerstandslos festnehmen. Er müsse sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten, teilte die Polizei mit.

Einsatz an der Frankfurter Flößerbrücke: Polizisten treffen die streitenden Männer an. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Bei der Eskalation des Streits unter der Brücke in der Frankfurter Innenstadt könnte Alkohol eine Rolle gespielt haben. Laut Darstellung der Polizei seien beide Männer stark alkoholisiert gewesen. Der Grund des Streits ist jedoch unklar. Beide stammten zudem „offenbar aus dem Obdachlosenmilieu“.

Wer den Streit und den mutmaßlichen Axt-Angriff unter der Frankfurter Flößerbrücke mitbekommen hat, soll sich bei der Polizei melden. Das ist beim 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 755 10500 ooder bei jeder anderen Dienststelle möglich. (ms)

