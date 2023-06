Frankfurt feiert wieder Laufparty

Gedränge am Start gehört beim J.P.-Morgan-Lauf dazu. © Michael Schick

55 000 Menschen joggen am heutigen Mittwoch bei dem Sportereignis für Firmen 5,6 Kilometer durch die Innenstadt.

Es wird warm in der Frankfurter Innenstadt. Warm und voll. 25 Grad, so die Wettervorhersage, werden am heutigen Mittwoch als Höchsttemperatur erreicht. Zwar mag sich die Luft bis zum Start des J.P.-Morgan-Laufs um 19 Uhr ein wenig abkühlen. Doch die meisten Läuferinnen und Läufer mögen es in der Regel etwas kühler.

Sei’s drum. Es geht ja auch nicht um Höchstleistungen bei dem Firmenlauf, der in Frankfurt eine gewisse Tradition hat. Zumindest für die meisten Teilnehmenden steht der Spaß am Sport im Vordergrund. Und die Gemeinschaft. Gelaufen wird in Teams, gut erkennbar an den Trikots, die die Straßen in Frankfurt prägen werden.

Zum 29. Mal geht es also heute Abend durch die Stadt. 2020 und 2021 wegen der Pandemie ausgefallen, gilt der Lauf neben dem Frankfurt-Marathon als das sportliche Großereignis des Jahres.

55 000 Läufer:innen haben sich angemeldet – darunter auch ein Team der Mediengruppe Frankfurt. 26 Aktive, davon zwei aus dem Team der Frankfurter Rundschau, werden von sechs Leuten aus dem Organisationsteam angefeuert und unterstützt.

Wer mag, darf sich bereits von 16 Uhr an bei Musik sowie gemeinsamen Einstimmungs- und Aufwärmübungen auf dem Opernplatz treffen. Wer Hunger hat: Auch Bratwurst gibt es dann schon.

Apropos Essen: Alle Läufer:innen dürfen sich nach dem Lauf auf die sogenannte Bananen-Alley freuen: Dort werden auf einer 660 Meter langen Strecke mehr als 55 000 Bananen und mehrere Zehntausend Liter Wasser ausgegeben. Außerdem erhält jede:r Aktive am Ende einen Finisherbeutel.

Besucher:innen der Innenstadt müssen sich von 15 Uhr an auf Einschränkungen im Stadtverkehr einstellen. Die beiden Startpunkte sind jedoch mit dem öffentlich Nahverkehr erreichbar (siehe Infobox).

Zum Start trifft sich viel Prominenz. Etwa der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), die Fußballweltmeisterin Nia Künzer und der Tischfußballweltmeister Chris Marks. Auch Katja Kliewer, die Vorsitzende der Deutschen Behindertensportjugend hat sich angesagt.

Den Startschuss wird Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) geben. Los geht es Richtung Norden. Rund um den Opernplatz gibt es zwei Startpunkte: in der Börsenstraße und in der Hochstraße. Die Strecke führt die Eschersheimer Landstraße hinauf und seitlich am Uni-Campus Westend wieder hinunter in die Mainzer Landstraße. Der Lauf endet an der Senckenberganlage. Die Siegerehrung ist für die Ersten – die schnellsten Läufer:innen absolvieren die Strecke von 5,6 Kilometer in einer Viertelstunde – gegen 19.45 Uhr an der Ziellinie vorgesehen.

Der aus den USA kommende Lauf wird seit 1977 in mehr als 15 Städten, acht Ländern und auf sechs Kontinenten jährlich veranstaltet. In Europa gelten London und Frankfurt als die Hauptveranstaltungsorte.

Am ersten Lauf in Frankfurt nahmen gerade mal 527 Läufer:innen aus 57 Unternehmen teil. Seitdem gab es eine beachtliche Entwicklung, zeitweise galt die Veranstaltung in Frankfurt mit mehr als 70 000 Läufer:innen als größter Firmen- und zweitgrößter Stadtlauf der Welt. Dieses Jahr sind mehr als 2000 Unternehmen beteiligt, darunter sehr große Teams der Lufthansa, des Verbands deutscher Eisenbahnsportvereine und der Deutschen Bank.

Alle Starter:innen unterstützen mit einem Teil ihrer Anmeldegebühr von 30 Euro gemeinnützige Projekte. In der Vergangenheit wurden hohe Summen gesammelt. 2019 kam mehr als eine Viertelmillion Euro zusammen. Das Geld wird über die Stiftung Deutsche Sporthilfe und die Deutsche Behindertensportjugend in unterschiedliche Projekte investiert.