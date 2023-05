Frankfurt feiert Europa und Demokratie

Von: Alina Nitsche

Demokratie zum Mitmachen. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Stadträtin Eileen O’Sullivan eröffnet Europa-Fest am Mainkai / Info-Stände und Mitmach-Aktionen auf der Festmeile

Europa ist euch!“, ruft Eileen O’Sullivan. Die Stadträtin für EU-Angelegenheiten eröffnete gemeinsam mit weiteren Politker:innen am Freitag das Europa-Fest am Mainkai. Es soll die Europäische Union greifbarer machen, die von vielen Bürger:innen als abstrakt empfunden wird, heißt es von der Stadträtin. Bis Sonntag können Besucher:innen rund um den Mainkai an Info-Ständen mit pro-europäischen Initiativen ins Gespräch kommen und an kreativen Aktionen teilnehmen.

Die unabhängige Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ war am Freitag ebenfalls vor Ort. Seit 2016 setzt sich die Initiative für mehr Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene ein. Ergebnisse aus ihren „Hausparlamenten“ gaben Anhaltpunkt für die Diskussion zur Eröffnung mit Eileen O’Sullivan (Volt), Uwe Becker (CDU), Nicola Beer (FDP) und Niklas Nienaß (Die Grünen).

Pulse of Europe bietet mit dem Format Hausparlament Bürger:innen jedes Jahr die Möglichkeit drei europarelevante Fragen zu diskutieren. Die Ergebnisse des Dialogs im privaten Raum können auf die Pulse of Europe Webseite hochgeladen werden. Politiker:innen nehmen zu den erarbeiteten Meinungen anschließend Stellung. Eine Frage lautet: „Soll ein europäischer Bürgerentscheid eingeführt werden?“, hier sei das Meinungsbild der Hausparlamentarier eher gespalten, berichtet Martin Speer von Pulse of Europe. Die Politker:innen auf der Mainkai-Bühne sind sich diesbezüglich hingegen einig: „Ich bin kein Fan direkter Demokratie“, sagte O’Sullivan. Es komme eher darauf an, die Komplexität der Themen zu reduzieren, sodass alle verständen, worum es geht. Nicola Beer schlug statt Bürgerentscheiden Bürgerreferenten vor und eine eigene EU-Verfassung. Niklas Nienaß, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen/EFA argumentierte, dass die Entscheide vor allem eine Frage der Verbindlichkeit seien. Wenn man so ein Instrument aufbaue, dann müsse klar sein, wie man mit den Ergebnissen umgeht. Es komme in Europa außerdem auf Kompromisse an. Bürgerentscheide mit Ja-/Nein-Option seien stattdessen zugespitzt und führten zu Lagerbildung. Das habe man beim Brexit gesehen. „Was hilft ein Ergbinis von 49 zu 51?“, fragte er.

Auch die Frage, ob EU-Bürger:innen entscheiden sollten, wie viele Migrant:innen in ihrer Kommune aufgenommen werden, wurde mehrheitlich abgelehnt. „Das ist ein Netz für Populisten, das da abgeschöpft wird“, sagte O’Sullivan. Niklas Nienaß fügte hinzu: „Asyl ist keine Frage der Mehrheit, sondern ein Grundrecht“.

Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) hielt ebenfalls eine Rede zur Eröffnung des Euorpa-Fests. „Es kommt darauf an, wer du bist und nicht darauf, wo du herkommst“. sagte er. In Frankfurt lebten über 180 Nationen friedlich zusammen, Es gelte, gemeinsam für den europäischen Gedanken und die Demokratie einzustehen. „Ohne Europa gibt es kein Frieden!“, sagte er zum Abschluss.

Europaflaggen wehen in der Sonne, viele Sprachen klingen durcheinander. An den Info-Ständen am Mainufer herrschte bereits vor der offiziellen Eröffnung reger Dialog. Am Stand der Jungen Europäischen Föderalisten Hessen lag eine Plane aus, auf der Besucher:innen mit Markern abstimmen konnten, welche Veränderungen Europa braucht. Die meisten befürworten die Einführung einer direkten Bürgerbeteiligung.

Monika Strohauer aus Bad Vilbel stand ebenfalls vor der Plane. Sie findet es wichtig, dass ausländische Schulabschlüsse anerkannt werden. „Ich habe einen Freund aus Georgien mit Physik-Diplom, sein Abschluss wird nicht anerkannt, weshalb er nun Englisch Nachhilfe geben muss“, berichtete sie.

Mehr Informationen zum Europafest gibt es im Internet unter: www.frankfurt-tourismus.de/Media/Veranstaltungen/Europa-Fest-2023-Europe-is-yours