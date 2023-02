Frankfurt feiert den Super Bowl

Die 57. Auflage des Super Bowls steigt in Glendale im US-Bundesstaat Arizona. © afp

Zahlreiche Partys in der ganzen Stadt. Die größte findet im Stadion im Stadtwald statt.

Für die Fans von American Football ist in der Nacht zum Montag, 13. Februar, das Spiel des Jahres. Dann treffen im Super Bowl, dem Finale der US-amerikanischen National Football League (NFL), in Glendale (Arizona) um 16.30 Uhr Ortszeit die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles aufeinander. Bei uns ist es dann 0.30 Uhr. Geschätzte 800 Millionen Zuschauer:innen machen das Spiel zum größten Einzelsportereignis der Welt.

In den vergangenen Jahren ist das Interesse an American Football in Deutschland stark angestiegen, so dass die amerikanische Liga im November sogar ein reguläres Saisonspiel in München ausgetragen hat. In diesem Jahr kommt die Liga dann nach Frankfurt. Die Frankfurter Football-Fans fiebern dem Spiel im nächsten November bereits entgegen.

Treffpunkte für Fans

Der Super Bowl am Sonntag wird von Pro Sieben live übertragen. Doch viele wollen Spiel und Party drumherum gerne mit Freunden erleben. Dazu ein paar Tipps:

Im Waldstadion öffnet der Adler Business Club seine Türen, der Club verwandelt sich ab 21 Uhr in die größte Sportsbar im Rhein-Main-Gebiet. Die Fans können dort stilecht Burger, Wraps, Chicken Wings und vieles mehr genießen. Das Programm beginnt um 22 Uhr. Die Carolina- Panthers-Legende Luke Kuechly wird zusammen mit den DAZN-Experten Florian Hauser und Arik Bredendiek durch den Abend führen. Kuechly bringt zudem die Panthers Cheerleader und das Team-Maskottchen Sir Purr mit. Eintritt: 12 Euro.

Das Louisiana Frankfurt , Eschersheimer Anlage 40, öffnet am 12. Februar ebenso für die Footballfreund:innen. Einlass ist ab 22 Uhr. Bis zum Kickoff gibt es Informationen rund um Frankfurt Universe, Auftritte der Universe Cheerleader und Maskottchen Franky schaut auch vorbei. Für 30 Euro gibt es die Tickets. Darin sind für 20 Euro Essen und Trinken enthalten. Eintrittskarten gibt es über die E-Mail-Adresse event@frankfurt-universe.de

In der Kultkneipe Zur Kutscherklause im Frankfurter Ostend, Ostendstraße 47, fliegt wie in jedem Jahr ebenfalls das Ei durch die Luft. Das Spiel wird auf vier Fernsehern übertragen, inklusive der Vorberichte mit deutschen Kommentatoren ab 22.30 Uhr sowie der Halbzeitparty mit Superstar Rihanna. Von 23 bis 1 Uhr ist übrigens Happy-Hour auf alle Cocktails. Die Küche hält kleine Stärkungen auch bis in die Nacht bereit, unter anderem Chilly Chili Chicken Wings oder Nachos con Salsa.

Im O’Reilly’s am Hauptbahnhof können Fans das Spiel in HD mit englischem Kommentar sehen. Beginn ist um 23 Uhr. Reservierungen sind nötig unter www.oreillys.com/superbowllvii

Eine große Super-Bowl-Party steht außerdem in den Kinos Cinestar Metropolis am Eschenheimer Tor und Astor Film Lounge in My Zeil auf dem Programm. Die Karten kosten 10 Euro, der Einlass beginnt um 22.40 Uhr.