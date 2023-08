Frankfurt feiert den Apfelwein

Von: Anja Laud

Am Stand der Kelterei Stier aus Maintal hängt Larissa als Deko eine Apfelgirlande auf. © Michael Schick

Beim Apfelweinfestival fließt auf dem Roßmarkt in Frankfurt der Ebbelwei in allen Varianten.

Transporter rangieren auf dem Roßmarkt zwischen Ständen, Handwerker legen elektrische Leitungen. Bis heute Abend um 18 Uhr muss alles stehen, denn dann wird das 11. Frankfurter Apfelweinfestival eröffnet. Besucher:innen können dort bis Sonntag, 20. August, Frankfurts Nationalgetränk in seiner klassischen Form, sortenrein, alkoholfrei, als Mixgetränk, Cocktail oder Schaumwein trinken.

„Der Roßmarkt hat sich für das Apfelweinfestival bewährt. Mit seiner Kulisse aus modernen Hochhäusern und traditioneller Bebauung spiegelt er das, was den Apfelwein heute ausmacht“, sagt Christian Müller, Veranstaltungsleiter der Tourismus+Congress-GmbH, die das Fest konzipiert hat. In Zeiten, in denen der Absatz alkoholischer Getränke allgemein zurückgehe, erfreue sich das Stöffche auch wegen des Trends zu regionalen Produkten wachsender Beliebtheit, nicht nur bei jungen Leuten und auch jenseits von Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet, sagt Martin Heil, Vorsitzender des Vereins der hessischen Apfelwein- und Fruchtsaftkeltereien, in dem 35 Betriebe organisiert sind.

Besucher:innen des Apfelweinfestivals können sich in den kommenden Tagen durch alle Varianten des Ebbelweis trinken. Vor allem das alkoholfreie Stöffche sei bei jungen Menschen beliebt, sagt Alexander Nöll von der Griesheimer Familienkelterei Nöll, die ebenfalls auf dem Roßmarkt vertreten ist. Hessische Keltereien stellten schon seit 15 Jahren alkoholfreien Apfelwein her, sagt Heil. „Wir waren unserer Zeit voraus.“

Auch wenn beim Apfelweinfestival das Stöffche im Mittelpunkt steht, werden auf dem Roßmarkt während der zehn Festtage wieder jede Menge Programm und Speisen, die zum Apfelwein passen, geboten. Mit dem Sachsenhäuser „Feuerrädchen“ ist erstmals eine Apfelweinschänke mit dabei, die neben Frankfurter Spezialitäten auch Speisen vom Grill, etwa eine Handkäsbratwurst, serviert.

Sorgen, dass es beim Apfelweinfestival im nächsten Jahr nicht genug Stöffche geben könnte, muss sich niemand machen. Die Apfelernte verspricht gut zu werden, das jedenfalls legten laut Heil erste Proben nahe. Er erinnert an das Motto „Äpfel gehören ins Glas“ und appelliert an alle Besitzer:innen von Streuobstwiesen, unbedingt ihre Äpfel zu ernten und zu den Keltereien zu bringen.

Das Apfelweinfestival wird bis zum 20. August sonntags bis donnerstags von 11 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 23 Uhr gefeiert.