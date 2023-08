Frankfurt: FDP hadert mit Paul-Arnsberg-Platz

Entsiegelung

Von Thomas Stillbauer

Die Partei äußert Kritik an der „monotonen Betonpflasterung“ auch nach dem Umbau. Die Initiative „Papi“ ist aber zufrieden – bis auf einen Punkt.

Noch „Luft nach oben“ sieht die FDP nach der Entsiegelung des Paul-Arnsberg-Platzes im Ostend. Der umweltpolitische Sprecher der FDP-Römerfraktion, Julian Langner, und Ortsbeirätin Therese Schwager äußerten sich nach einem Ortsbesuch „mit gemischten Gefühlen“ über die Neugestaltung. Die Teilbeschattung und den Zuwachs an Bäumen und Blumen auf dem zuvor kargen, steinigen und im Sommer extrem heißen Platz bewerteten sie positiv, auch für die Insekten, die das Angebot bereits dankbar annähmen.

„Allerdings wurde auch Potenzial verschenkt“, resümierten sie. Langner: „Wir sehen hier, dass es sehr schwierig ist, Plätze wie diesen von Anfang an zu begrünen.“ In Zukunft werde sich die Stadt überlegen müssen, ob und wie sie eine schnellere Begrünung erreichen könne.

Langner bezweifelte, dass in absehbarer Zeit eine weitere Entsiegelung des Paul-Arnsberg-Platzes erfolgen könne, die nach Ansicht von Therese Schwager wünschenswert wäre: „Anstelle der durchgehenden Betonpflasterung hätte man zumindest eine teilweise Unterbrechung durch unverfugte Natursteinpflasterungen vornehmen können“, sagte sie, „zum Beispiel in Form eines Rasters, das die monotone Betonpflasterung aufbricht.“ Ähnliches sei an vielen Stellen im Stadtbild zu finden. Als weitere Möglichkeit brachte sie breite Kiesstreifen an den Rändern der Pflanzbeete ins Gespräch. Die FDP schlug vor, solche bei den nächsten Entsiegelungsprojekten zu berücksichtigen.

Nach der Neueröffnung des umgestalteten Platzes Anfang August hatte es bereits vereinzelt Stimmen gegeben, die sich mehr von den Arbeiten für 1,5 Millionen Euro versprochen hatten. Den optischen Eindruck bestimmen weiterhin viele Bodenplatten. Gudrun Schmidt von der Anwohner:inneninitiative „Papi“ sagte jedoch im Gespräch mit der FR: „Wir sind zufrieden.“

Warten aufs Wachstum

Es gebe nun weitaus mehr Bäume und Pflanzen sowie eine Pergola, die Aufenthaltsqualität habe sich dramatisch verbessert. „Uns war klar, dass es keine durchgehend grüne Wiese wird“, sagte Schmidt. Dem Grün müsse man auch die Zeit geben, zu wachsen. „Wenn die Bäume und die Stauden groß sind, sieht es hier schon ganz anders aus.“

Die Mehrzahl der Menschen bedanke sich für den Umbau. Sie träfen sich nun in Gruppen und nähmen beispielsweise ihr Abendbrot auf dem Platz ein. „Man darf auch nicht vergessen, der Platz dient als Schulhof – ganz ohne Versiegelung wäre das schwierig.“ Zudem seien Lesungen und kleine Konzerte für den multifunktionalen Platz geplant.

Einen Wermutstropfen – oder einen Wermutswasserstrahl – sieht Gudrun Schmidt aber auch. „Wasserspiele fehlen. Wir hätten gern Fontänen für die vielen Ostend-Kinder gehabt“, sagt sie. Das ließ sich seitens der Planung nicht realisieren. „Aber das wär’s jetzt gewesen – bei der Hitze.“