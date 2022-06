Frankfurt Fashion Week: Kunst im Shoppingcenter

Von: Judith Köneke

Teilen

Im Myzeil zeigt das Lab 106 kommende Woche Performances rund um das Thema Mode

Im Erdgeschoss des Einkaufszentrums Myzeil gibt es im Rahmen der Frankfurt Fashion Week kommende Woche Performances, Modeinstallationen und Musik. Die 200 Quadratmeter große Ladenfläche des ehemaligen Adidas-Stores bespielen seit April Künstler:innen, zeigen ihre Werke, Keramik oder Schmuck - die Stücke können die Passant:innen auch gleich erwerben.

Vom 20. bis 25. Juni komme ein kleines künstlerisches Programm hinzu sagt, Lena Grewenig. Die Künstlerin hat das „Lab 106“ ins Leben gerufen und nun auch die Veranstaltungen passend zur Modewoche organisiert. Am Dienstag etwa können sich Besucher:innen ab 17 Uhr von einer Künstlerin malen lassen. Eine Installation mit dem Titel „catwalk only for cats and dogs“ zeigt am Mittwoch ab 18 Uhr Mode, Schmuck und Taschen von einigen, die im Lab ihre Produkte ausstellen.

Eine Künstlerin aus Taiwan wird am Donnerstag ab 16 Uhr eine interessante Vorstellung geben, sagt Grewenig. Die Zuschauer:innen erwarte ein Spiel mit Geschlechterrollen, „es wird grell und skurril“. Grewenig selbst hat mit ihrem Schmucklabel ebenfalls eine Performance vorbereitet, am Freitag wird sie mit einer Kollegin ein weißes Bühnenbild verwandeln. Es gehe um Slow Fashion, die 33-Jährige will nicht zu viel verraten.

Mit den Events im Lab 106 biete man einen weiteren Programmpunkt zur eher kommerziellen Modebranche, findet Grewenig. Und öffne ein weiteres Blickfeld auf die Mode.

Der Pop-up-Store als Galerie sollte ursprünglich nur bis Juni bleiben. Da er aber bei den Besucher:innen sowie den Künstler:innen so gut ankomme, sei man gerade im Gespräch zu verlängern, so Grewenig. Dann könnte er bis Ende des Jahres bleiben.

Das Lab 106 im Myzeil, Zeil 106, ist Montag bis Mittwoch von 10 bis 20 und Donnerstag bis Samstag bis 21 Uhr geöffnet, alle Veranstaltungen sind kostenlos.